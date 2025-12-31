SGK primleri sil baştan! Emeklilik hesabı değişiyor

2026’da sosyal güvenlikte birçok hesabın dayanağı olan prime esas kazanç tavanı yükselecek.

Bugün asgari ücretin 7,5 katı olarak uygulanan tavan, yıl başında asgari ücretin 9 katına çıkacak.

Bu artış; emekli aylığı hesabından borçlanmalara, Bağ-Kur primlerinden isteğe bağlı sigortalılığa kadar pek çok kalemde yeni tutarlar anlamına geliyor.

EMEKLİLİK İÇİN BÜYÜK DEĞİŞİKLİK

Değişiklikten en çok, maaşı yüksek olduğu için SGK primi tavandan yatanlar etkilenecek. Tavan yükseldiği için daha yüksek prim ödeyenlerin, emeklilikte alacağı aylık da yükselmeye aday olacak.

Buna karşılık asgari ücret ve biraz üzerinde ücretle çalışıp primi buna göre yatanların emekli aylığı hesabında bu değişiklik doğrudan bir artış yaratmayacak.

İSTEĞE BAĞLI SİGORTADA DEĞİŞİKLİK

İsteğe bağlı sigortalılar bugün primlerini, en az brüt asgari ücretin belirli oranı üzerinden; en çok da asgari ücretin 7,5 katının belirli oranı üzerinden ödüyor. 2026’da tavanın 9 kata çıkmasıyla birlikte, isteğe bağlı sigortalılığın en yüksek prim tutarı da yükselecek.

Hürriyet'ten Noyan Doğan'ın haberinde verdiği örneğe göre şöyle bir hesap yapıldı: 2026’da brüt asgari ücretin 33 bin 30 lira olması halinde, isteğe bağlı sigortalılıkta en düşük prim aylık 10 bin 899 lira, en yüksek prim ise 98 bin lira düzeyine çıkacak. Primini tavandan yatıranların emeklilikte daha yüksek aylık alması hedefleniyor.

KİSMİ ÇALIŞANLARIN PRİM ORANLARI ARTIŞ

Taksi, dolmuş gibi kısmi süreli çalışanların prim oranında artış olacak. Benzer şekilde ev hizmetlerinde ayda 10 günden az çalışanların ödeyeceği prim oranı da yükseltildi. Böylece bu grupların aylık prim yükü 2026 itibarıyla daha yüksek hesaplanacak.

BAĞKUR İHYA MALİYETİ

Bağ-Kur (4/b) kapsamında, daha önce dondurulan sigortalılık sürelerini yeniden canlandırmak isteyenlerin ödediği ihya prim oranı 2026 başında artacak. İhya; 12 ay veya daha fazla prim ödenmemesi gibi durumlarda durdurulan hizmet sürelerinin, borç ödenerek yeniden sigortalılığa saydırılması anlamına geliyor.

Bugün uygulanan ihya prim oranı yüzde 34,75 iken, 2026’da yüzde 45 olacak. Verilen örneğe göre; üç yıllık durdurulmuş süre için 2025 sonuna kadar ihya yapılırsa 325 bin 325 lira ödenirken, 2026’da aynı işlem için tutar 535 bin liraya çıkacak.

GENÇ GİRİŞİMCİYE DESTEK SONLANIYOR

2026’da yürürlüğe girecek bir başka değişiklik de genç girişimci desteğinin kaldırılması. 2018’den bu yana 18-29 yaş arası olup ilk kez şirket kuran ve Bağ-Kur kapsamına giren gençlere, 12 ay boyunca prim desteği veriliyordu. Bu destekle asgari ücret üzerinden hesaplanan primlerin tamamı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılanıyor, bu da yıllık 100 bin liranın üzerinde bir katkı anlamına geliyordu.

Düzenlemeye göre, 1 Ocak 2026 itibarıyla bu prim desteği uygulaması sona erecek.