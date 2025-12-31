Emekliye zam haberi yılın son saatlerinde geldi

Milyonlarca emekli seyyanen zam ve refah payı gibi umutlarını asgari ücrete yapılacak ek zam haberine bağlamıştı. Cumhuriyet tarihinde ilk kez açlık sınırının altında açıklanan asgari ücrete ek bir zam uygulanmayınca emeklinin enflasyon verisinin açıklanacağı 5 Ocak'a taşıdığı umutları kırıldı.

Yaklaşık 16 milyon emeklinin hanesine girecek maaşın netleşmesine sayılı günler kala zammın fotoğrafı ortaya çıktı.

EMEKLİYE ZAM HABERİ YILIN SON SAATLERİNDE GELDİ

Ekonomi yönetiminin "sıkılaşma" rotası, Ocak ayında netleşecek emekli zammı için belirleyici faktör haline geldi. Enflasyonun üzerindeki ek artış taleplerine karşı ekonomi kurmaylarının "bütçe disiplini" gerekçesiyle mesafeli duruşu sürüyor.

Emeklilerin yeni yıldan tek beklentisi 'değişim'

Pazartesi günü TÜİK’in açıklayacağı Aralık ayı enflasyonuyla birlikte, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 6 aylık enflasyon farkı resmen netleşecek. Ancak asıl kritik eşik, kök maaşlarda olacak.

Eldeki verilerle açıklanması muhtemel enflasyon verisini değerlendiren ekonomi çevreleri, Aralık ayı enflasyon verisinin yüzde 1 olarak açıklanacağını ortaya koyarken, böyle bir durumda 6 aylık enflasyon farkı yüzde 12,30 olarak netleşecek.

Mevzuat gereği söz konusu artış emeklilerin kök aylıklarına doğrudan yansıtılsa da, en düşük emekli maaşında değişiklik yapılması için Meclis'e kanun teklifi sunulması gerekiyor.

Ekonomim'den Besti Karalar'ın haberine göre iktidar, kesinleşen enflasyon oranını herhangi bir değişiklik yapmadan en düşük emekli maaşı için de devreye sokacak. Böylelikle Meclis'e sunulacak düzenleme ile en düşük emekli maaşının 18 bin 957 TL olarak netleşmesi beklenmekte.