Emeklilerin yeni yıldan tek beklentisi 'değişim'

Giresun'da emekli yurttaşlar, 2025'i "geçim derdi, borç ve umutsuzluk" ifadeleriyle anlattı.

Düşük maaş, yüksek kira ve gıda fiyatlarından dert yanan emeklilerin, yeni yıldan tek beklentisi ise "değişim" oldu.

"PAZARA ÇIKIYORUZ DOMATESİN ÇÜRÜĞÜNÜ SEÇİYORUZ"

2025 yılının "emekliler için zor ve yıpratıcı" geçtiği, yeni yıla ise ağırlıklı olarak umutsuzlukla girildiğini dile getiren emekli yurttaşlar; maaşların eridiğini, borcun büyüdüğünü, pazarda akşam saatlerini kolladıklarını, torunlarına harçlık veremez hale geldiklerini anlattı.

Bir emekli, "Pazara çıkıyoruz domatesin çürüğünü seçiyoruz. Emekli evine giderken torununa pasta alamıyor. Hiç umutlu değiliz" dedi. Aynı yurttaş, iktidar temsilcilerinin sokağa inemediklerini belirterek, "Cadde cadde gezsinler, bakalım millet ne diyor?" ifadelerini kullandı.

"HAKLARIMIZ GERİYE GİDİYOR UMUT GÖREMİYORUM"

ANKA Haber Ajansı'ndan Barış Tüysüz'ün uzattığı mikrofona konuşan bir başka emekli ise çocuklarının üniversitede okuduğunu belirterek, "Emekli olsak bile çalışmak zorundayız. Fiyat artışlarıyla açıklanan vergi oranları örtüşmüyor; haklarımız geriye gidiyor. Umut göremiyorum" diye konuştu.

Bir diğer emekli yurttaş ise ekonomik tablonun tüm toplumu etkilediğini vurgulayarak, "Ücret-fiyat dengesi yoksa hak, hukuk, adalet de yoktur. Mesele demokraside düğümleniyor, umutsuzum" dedi.

"YATAN MAAŞI ÇEKEMİYORUM; KART BORCUNA GİDİYOR"

Bir emekli yurttaş, "Kiralar çok yüksek. Evim var, belki şanslıyım. Ama yatan maaşımı bir sefer bankamatikten çekmedim; kartlara gidiyor, kart ödüyorum" sözleriyle yaşadığı tabloyu anlattı. Aynı yurttaş, "Umutlu değilim ama umudumu yitirmek istemiyorum" diyerek; insanca yaşam, kadın cinayetlerinin son bulması, çocukların korunması ve doğanın talan edilmediği bir ülke talebini dile getirdi.

EMEKLİDEN 'DEĞİŞİM' ÇAĞRISI

Emekliler ekonomik nedenlerle sosyal hayattan koptuklarını dile getirdi. Bir emekli, "Çarşıya pazara çıktığınızda emeklinin durumu kendini ortaya koyuyor. Gülen emekliye rastlamıyorum. Hasta ziyaretine bile gidemiyorlar, dolmuş parası yok. Emekli ölmekten çekiniyor; 'kefen parası, tabut parası' diye düşünüyor" ifadelerini kullandı. Aynı yurttaş, "Emeklilerin bir araya gelmesi, örgütlü olması gerekiyor" çağrısı yaptı.

Röportaja katılan bazı emekliler ise çözümün siyasal değişimden geçtiğini savundu. Bir emekli, "Bu yıl felaket geçti, her gün daha kötüye gidiyor. Değişim olmalı, yönetim değişmeli" dedi.