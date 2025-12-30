İktidar medyası duyurdu: Emekli aylıklarına asgari ücret düzenlemesi!

Milyonlarca emekli açlık sınırının çok altında yaşam mücadelesi verirken, Ankara koridorları "yeni düzenleme" haberleriyle hareketlendi.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Uzmanı İsa Karakaş, iktidara yakınlığı ile bilinen TGRT Haber'e yaptığı açıklamada başkent koridorlarından edindiği son bilgileri kamuoyuyla paylaştı.

Karakaş’ın aktardığı kulis bilgilerine göre; hem hükümet hem de muhalefet kanadı, yaşlılık aylıklarında yapılacak yeni bir artış için mesai harcıyor.

5 Ocak tarihinde ilan edilecek olan Aralık ayı enflasyon rakamları, memur ve emeklilerin alacağı zam oranını netleştirecek olsa da, asıl düğüm en düşük aylıkların hangi seviyeye çekileceği noktasında düğümleniyor.

EN DÜŞÜKLÜ EMEKLİ AYLIĞI İÇİN ASGARİ ÜCRET SINIRI

Meclis çatısı altında sürdürülen çalışmalara değinen İsa Karakaş, muhalefetin sunduğu önerilerin ayrıntılarını paylaştı.

Karakaş şunları kaydetti:

"Özellikle emeklilerle ilgili dikkat çeken kanun teklifleri bulunuyor. Bunlardan biri, en düşük emekli aylığının asgari ücretin altında olmamasını öngören teklif. Eğer bu düzenleme yasalaşırsa, 28 bin liranın altında emekli maaşı kalmayacak ve emekliler bir nebze rahatlayacak. Ancak bu teklifin muhalefet tarafından verildiğini ve yasalaşması için hükümet kanadından destek gelmesi gerektiğini hatırlatmak gerekiyor."

İKTİDARIN AJANDASINDA YENİ BİR TORBA KANUN VAR

İktidar cephesindeki hazırlıklara da ışık tutan Karakaş, yakın zamanda Meclis gündemine taşınması beklenen bir düzenlemeye dikkat çekti.

İktidarın yeni bir torba kanun üzerinde çalıştığını ifade eden Karakaş, "Torba kanun Meclis’e sunulduğu anda detayları sizlerle paylaşacağız. Özellikle bu düzenlemede en düşük emekli aylığıyla ilgili bir artış yapılması beklentisi öne çıkıyor" değerlendirmesinde bulundu. Emekliler, enflasyon karşısında her gün eriyen maaşlarının, bu torba kanunla ne kadar iyileştirileceğini beklemeye başladı.

MİLYONLARIN GÖZÜ 5 OCAK TARİHİNDE

Piyasa beklentileri ve enflasyon verileri ışığında yapılan hesaplamalar, kök maaş ve en düşük aylık arasındaki farkın kapatılmaması durumunda milyonlarca kişinin zamdan tam anlamıyla faydalanamayacağını gösteriyor.

SGK Uzmanı Karakaş’ın işaret ettiği torba kanun hazırlığı, 5 Ocak’taki enflasyon verisinin ardından netleşecek olan memur emeklisi zamlarıyla eş zamanlı olarak yasalaşma sürecine girecek.