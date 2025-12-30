Memur ve emekli için son 6 gün: Her şey ortaya çıkacak

Milyonlarca memur ve emeklisi için 2026 yılı maaş hesapları netleşmeye başladı. Yıllık enflasyonun resmi rakamlarla bile yüzde 31’i aştığı bir ortamda, memura reva görülen yüzde 18’lik kümülatif artış, mutfaktaki yangını söndürmekten çok uzak kaldı.

'Sıra emekli ve memur maaşında' dedi kara haberi verdi! Daha önce de bilmişti

Yeni yıla sayılı günler kala, milyonlarca kamu çalışanının ve emeklinin gözü 5 Ocak’ta açıklanacak olan enflasyon verilerine kilitlendi. Mevcut veriler ışığında, polisten doktora, öğretmenden hemşireye kadar tüm kamu görevlilerinin alacağı zam oranları şekillenmeye başladı. Yine enflasyon farkı alacak olan emeklilerin maaş artışı da netleşiyor.

5 aylık enflasyon farkının belli olmasıyla birlikte, memur maaşlarındaki artış oranı şimdiden yüzde 17,57 seviyesine ulaştı.

İLK BEŞ AYIN ENFLASYON KARNESİ

Temmuz ayından kasım ayı sonuna kadar geçen sürede enflasyon oranları sırasıyla yüzde 2,06, yüzde 2,04, yüzde 3,23, yüzde 2,55 ve yüzde 0,87 olarak gerçekleşti.

Bu verilere göre 5 aylık toplam enflasyon yüzde 11,21 olurken, maaşlara yansıyacak net oranlar için sadece Aralık ayı verisi bekleniyor. Toplu sözleşme gereği uygulanacak yüzde 11’lik zam ve 1000 TL’lik seyyanen artış, mevcut enflasyon farkıyla birleştiğinde kümülatif zam oranı yüzde 17,57 olarak hesaplanıyor.

ARALIK AYI BEKLENTİSİ VE NİHAİ TABLO

Merkez Bankası’nın piyasa beklenti anketlerine göre Aralık 2025 enflasyonunun yüzde 1,08 seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyor. Bu tahminin gerçekleşmesi durumunda 6 aylık toplam enflasyon yüzde 12,40’a, enflasyon farkı ise yüzde 7,05’e çıkacak.

Uzmandan emekli ve memur maaşı hesabı: 5 Ocak'ta ne olacak?

Toplu sözleşme zammı da eklendiğinde ücretli çalışanların alacağı toplam kümülatif zam oranı yüzde 18,84 olarak kayıtlara geçecek.

EN DÜŞÜK MAAŞLAR VE EMEKLİLERİN DURUMU

Hesaplanan yüzde 18,84’lük artış ve 1000 TL’lik seyyanen katkı ile bugün 50 bin 503 TL olan en düşük memur maaşının 61 bin 17 TL’ye yükselmesi bekleniyor.

Ancak emekliler tarafında tablo çok daha ağır seyrediyor. Mevcut durumda 22 bin 672 TL alan bir emekli memur, en yüksek zam senaryosunda dahi 27 bin 943 TL ile geçinmek zorunda kalacak. Farklı senaryolarda bu rakamın 27 bin 705 TL’ye kadar düşebileceği hesaplanıyor.