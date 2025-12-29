'Sıra emekli ve memur maaşında' dedi kara haberi verdi! Daha önce de bilmişti

Asgari ücretin 28 bin 75 TL olarak netleşmesinin ardından, gözler emekli ve memur maaşlarına çevrildi. Milyonlarca memur ve emekli yeni yılda maaşlarına yapılacak zammı merak ediyor.

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, Dünya Gazetesi’ndeki köşesinde "Asgari ücret belli oldu, şimdi sıra emekli ve memur maaşlarında" diyerek milyonların beklediği o kritik rakamları paylaştı.

Erdursun, asgari ücretteki %27’lik artışın ardından asıl düğümün Ocak ayında çözüleceğini belirtti.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI NE KADAR OLACAK?

Erdursun, şu an 16 bin 881 TL olan en düşük emekli aylığının mevcut ekonomik koşullarda sürdürülemez olduğunu vurguladı. Uzmanın tahminine göre, herhangi bir ek iyileştirme yapılmasa dahi en düşük emekli aylığı için yeni sınır belli:

"Beklentim, en düşük emekli aylığının 18.900 – 19.000 TL bandına yükselmesi yönünde. Ancak bu artış dahi emeklilerin alım gücünü korumaya yetmeyecek."

OCAK 2026 ZAM ÖNGÖRÜLERİ: KİM, NE KADAR ALACAK?

Özgür Erdursun, 2026’nın ilk yarısı için iki farklı grup için şu oranları öngördü:

SSK ve Bağ-Kur Emeklileri: %12,3

Memur ve Memur Emeklileri: %18,7 civarında bir artış.

Erdursun, memur maaşlarındaki bu daha yüksek artışın kalıcı bir avantaj olmadığını, tamamen toplu sözleşme takviminden kaynaklandığını belirtti. Ocak ayında memur lehine olan tablonun, Temmuz 2026’da SSK ve Bağ-Kur lehine döneceğini ifade etti.

"2026, 2025’TEN BİLE DAHA ZOR OLACAK"

Ünlü uzman, enflasyon ve alım gücü gerçeğine dair oldukça karamsar bir tablo çizdi. Yıllık enflasyonun %31 civarında gerçekleşmesini bekleyen Erdursun, maaş artışları nominal olarak yüksek görünse de reel alım gücünün gerileyeceğini savundu.

Ortalama Emekli Aylığı: 2026’da 20–22 bin TL bandında kalacak.

Temel İhtiyaçlar: Kira, gıda ve ulaşım harcamaları bu maaş seviyelerini ezip geçecek.

Kalıcı Çözüm Şart: Seçim atmosferinin hissedileceği 2027 yılına kadar kapsamlı bir rahatlama beklenmiyor.

Erdursun, Temmuz ayında enflasyon farkını da bilmişti.