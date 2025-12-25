Türkiye'nin en kalabalık kitlesi haline gelen 16 milyon emekli, refah payı ve seyyanen zam beklentisinde, asgari ücreti açlık sınırının altında bırakan zamla, tedirgin bir bekleyiş içine girdi. Özellikle en düşük emekli maaşıyla açlık sınırının yarısına yaşama mücadelesini sürdüren emekliler için umutlar ek zamlara kalırken uzman isim beklentilere yanıt verdi.

EMEKLİYE SEYYANEN ZAM İÇİN NET KONUŞTU

5 Ocak'ta açıklanacak Aralık ayı enflasyon rakamına göre netlik kazanacak memur ve emeklinin alacağı maaş zammı öncesinde zam oranlarını bir kez daha hesaplayan SGK uzmanı İsa Karakaş, ek zam talebine iktidar kanadından verilecek yanıt için de TGRT Haber canlı yayınında net konuştu.

"Üzülerek" emeklinin umudunu kıracak açıklamayı yapan Karakaş şunları söyledi:

Asgari ücretten sonre gözler emekli maaşında: Özgür Erdursun ne kadar olacağını açıkladı!

"İhtimal... Ankara'dan ben kesin, net bir şekilde konuşuyorum. Biliyorsunuz. Tüm boyutlarıyla biz takip ediyoruz. Eski bir bürokrat olarak bunu takip ediyoruz. İhtimal; (ek zam için) 2026 Ocak ayında 0.

Çünkü ekonomi yönetimi 'yasaya göre ne kadar artacaksa sadece onu verin' diyor. Bu konuda ısrarlı, bu kadar net konuşuyorum."

Özgür Özel emekli maaşına yapılacak zammı açıkladı: Buraya yazıyorum

İSA KARAKAŞ ANKARA'DAN SON HABERİ VERDİ

"Son olarak şunu söyleyelim; SSK Bağ-Kurlulara Ocak ayında gelecek olan zam yüzde 12 ile yüzde 13 arasında. Memur ve memur emeklilerine gelecek olan zam ise yüzde 18,5'la yüzde 19,5 arasında bir rakam, artı 1000 TL'lik toplu sözleşmeden gelecek olan seyyanen zam var. Bunun dışında ekstra seyyanen zam beklemiyoruz.

Ya üzülüyorum ben burada müjde vermek gerekirken insanlara iyi haber vermiyoruz ve maalesef seyyanen zam olmayacak. Refah artışı ile ilgili şu anda gündemde herhangi bir kıpırdama, bir emare de alamadık. Böyle bir durum var"