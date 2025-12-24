Asgari ücretten sonre gözler emekli maaşında: Özgür Erdursun ne kadar olacağını açıkladı!

Asgari ücretin 28 bin 75 TL olarak belirlenmesinin ardından gözler, geçim derdinin en ağır yükünü taşıyan emeklilere çevrildi.

Milyonlarca emekli "Bize ne kadar verilecek?" diye sorarken, Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun'dan canlı yayında gelecek zamlara ilişkin açıklamada bulundu.

2026 yılı asgari ücret zammının netleşmesiyle birlikte emeklilerin maaş artışı beklentisi tavan yaptı. Ancak uzmanların hesapları, emeklinin yüzünü güldürecek gibi durmuyor. Canlı yayında konuşan SGK Uzmanı Özgür Erdursun, kalem kalem hesap yaparak acı tabloyu ortaya koydu.

SSK VE BAĞ-KUR'LUYA YÜZDE 13 TAVANI

Erdursun, zam oranlarında tek belirleyicinin enflasyon verileri olacağının altını çizdi. Hükümetin enflasyonla mücadele kapsamında maaş zamlarını baskılaması beklenirken Erdursun, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için şu kritik hesabı paylaştı:

"SSK ve Bağ-Kur emeklilerine günlerdir söylüyorum. Enflasyon yüzde 31 çıkarsa zam oranı yüzde 12,3 olacak. Biraz daha yüksek çıkarsa yüzde 12,5-12,7, maksimum yüzde 13 olur."

TABAN MAAŞTA BEKLENTİ: 19 BİN TL

Açlık sınırının altında yaşam mücadelesi veren ve kök maaş sorunuyla boğuşan milyonlarca vatandaşın merak ettiği "En düşük emekli maaşı ne olacak?" sorusuna da yanıt veren Erdursun, Hazine desteğiyle tamamlanan taban aylıklar için rakam verdi. Erdursun'a göre en düşük emekli maaşının 19 bin TL seviyesine yükseltilmesi masadaki en güçlü ihtimal.

MEMURA 'BİR NEBZE' DAHA YÜKSEK

Memur ve memur emeklileri için ise toplu sözleşme farkından dolayı makas biraz daha açık. Erdursun, bu gruptaki artışın SSK ve Bağ-Kur'lulara göre bir miktar daha yukarıda olacağını belirterek, zam oranının yüzde 18,7 ile yüzde 19 aralığında gerçekleşebileceğini öngördü.

Asgari ücret ile emekli maaşı arasındaki uçurumun giderek büyümesi, 2026 yılında da emeklinin kemer sıkmaya devam edeceğini gösteriyor.