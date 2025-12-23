SGK uzmanı yüksek emekli promosyonu almanın yollarını açıkladı

Emekliler, maaşlarını taşıyarak alabilecekleri en yüksek promosyonu sunan bankaları yakından takip ederken, belirli bir süre aynı bankadan maaş alma taahhüdü karşılığında verilen nakit ödemeler yoğun ilgi görüyor.

Emekli vatandaşlar arama motorlarında “yüksek emekli promosyonu” aramalarını yoğunlaştırırken, merak edilen detayları SGK Uzmanı İsa Karakaş açıkladı. Karakaş, Türkiye gazetesindeki köşesinde en yüksek promosyonu almanın yollarını adım adım kaleme aldı.

Temmuz 2025’ten itibaren en düşük emekli maaşı 16 bin 881 TL’ye yükselirken, bankaların sunduğu promosyonlar emekliler için adeta ek bir gelir kapısı haline geldi.

Bu nedenle milyonlarca emekli, en yüksek promosyonu veren bankaları yakından takip ediyor.

BANKALAR ARASINDA PROMOSYON REKABETİ

Bankalar arasında promosyon yarışı kızışırken, en yüksek ödemeyi sunmak için çeşitli kampanyalar ve ek avantajlar devreye alınıyor.

SGK uzmanı İsa Karakaş, banka promosyonu almak isteyen emeklilerin merak ettiği sorulara açıklık getirerek, daha yüksek promosyon almanın yollarını anlattı.

ZAM DÖNEMLERİ PROMOSYONLARI ETKİLİYOR

Emeklilere ocak ve temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez maaş artışı yapılırken, SGK uzmanı İsa Karakaş da banka promosyonlarının genellikle bu zam dönemlerine paralel olarak güncellendiğini hatırlattı.

Bu nedenle yüksek promosyon peşinde olan emeklilerin, özellikle bu iki dönemi beklemesinin daha avantajlı olabileceğini vurguladı.

Karakaş, emeklilerin banka tercihi yaparken yalnızca nakit promosyon tutarına odaklanmamaları gerektiğini vurgulayarak, bankaların sunduğu düşük faizli kredi imkanları, para puan, bonuslar ve ek kampanyaların da mutlaka göz önünde bulundurulmasının önemine dikkat çekti.

"ACELE ETMEYİN"

Ocak 2026’da emekli maaşlarına yeni bir zam yapılması bekleniyor. İsa Karakaş, bankaların bu dönemde yeniden promosyon yarışına gireceğini belirterek emeklilere önemli bir uyarıda bulundu: Acele etmeyin.

Uzmanlara göre, maaş artışlarının ardından bankaların emeklileri çekmek amacıyla daha cazip ve yüksek promosyon teklifleriyle yeni kampanyalar açıklaması bekleniyor.