Bu kez iktidarın içinden geldi: Emekli ve memura refah payı talebi!

Çift haneli enflasyon karşısında ceplerindeki para hızla eriyen memurlar ve düşük aylıkları ile geçinmeye çalışan emeklilerin gözü Ocak 2026'da alacakları enflasyon farkında. Enflasyon farkı 5 aylık veriyle neredeyse netleşirken, alacakları zam düşük kalacak olan emekli ve memurların refah payı ve seyyanen zam talebi de yükseliyor.

Cumhur İttifakı ortağı MHP'den konuya ilişkin dikkat çeken bir çıkış geldi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi ve MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, parti grubu adına yaptığı konuşmada bürokrasideki erozyona dikkat çekti.

ÇIKIŞ ORTAKTAN GELDİ

Yönetim sisteminin kalitesi kadar, o sistemi işleten insan kaynağının da önemli olduğunu vurgulayan Kalaycı, AKP sıralarına dönerek kritik bir öneride bulundu.

Kalaycı, "Devlet Memurları Kanunu’nun da temel ilkelerinden olan liyakati temin edecek bir yapı olarak liyakat kurulu kurulmalıdır" diyerek, kamudaki keyfi atamaların son bulması gerektiğini ima etti.

BÜROKRASİDE "BÜYÜK SIKINTI" İTİRAFI

MHP'li Kalaycı, kamuda çalışan kariyer uzmanlarının ve denetim elemanlarının yaşadığı motivasyon kaybını da gündeme getirdi. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilmesine rağmen Genel Kurul'da geri çekilen ek zam düzenlemesine tepki gösteren Kalaycı, bakanlıkların içinin boşaldığı uyarısında bulundu:

"Kariyer personelinin büyük bir hayal kırıklığı yaşadığını, moral ve motivasyon kaybına uğradıklarını dile getirmek zorundayız... Kariyer uzman ve denetim elemanlarının kamudan ayrılmaları nedeniyle birçok bakanlık ve kurumumuz büyük sıkıntı çekmektedir. Bu sıkıntının daha da büyüyeceği mutlaka görülmelidir."

EMEKLİ VE MEMUR İÇİN 'EK ZAM' ŞARTI

Ekonomik krizin altında ezilen vatandaşın durumu da MHP'nin gündemindeydi. Kalaycı, Ocak ayında yapılacak maaş artışlarında sadece enflasyon farkının yetmeyeceğini, "ilave refah payı" verilmesinin şart olduğunu savundu.

Kalaycı'nın talepleri şöyle sıralandı:

Memura Refah Payı: "Kamu çalışanlarının aylıklarına ocak ayında yapılacak artışta bütçe imkânları çerçevesinde ilave refah payı verilmesi uygun olacaktır."

3600 Ek Gösterge: "1. dereceye gelen memurlara 3600 ek gösterge verileceğine de inanıyoruz."

Emekliye Eşitsizlik Ayarı: SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ek refah payı verilmeli ve emekli aylıkları arasındaki uçurum kademeli olarak kapatılmalı.

ASGARİ ÜCRETTE 'GEÇİM' VURGUSU

Milyonların gözünün çevrildiği asgari ücret görüşmelerine dair de konuşan Kalaycı, hükümete "rakamlara değil, sokağa bakın" mesajı verdi.

Kalaycı, "MHP olarak 2026 yılında uygulanacak asgari ücretin belirlenmesinde çalışanların geçim şartlarının göz önünde bulundurulacağına inanıyoruz" diyerek, asgari ücretin açlık sınırının altında kalmaması gerektiğine işaret etti.

ANKET ŞİRKETLERİNE HAPİS TEHDİDİ

Konuşmasında kamuoyu araştırma şirketlerini de hedef alan Kalaycı, manipülatif anketler için sert cezalar istedi: "Kamuoyunu manipüle edenlere ve yönlendirme veya etkileme maksadıyla yalan yanlış, yanıltıcı bilgiler sunanlara cezai yaptırımlar getirilmelidir."