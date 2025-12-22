Zam oranı netleşti! Memur ve emekliye 'kötü' haber kulislerden sızdı...

Çitf haneli enflasyon karşısında alım gücü her geçen gün eriyen memur ve emeklinin gözü 2026 Ocak zammında.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Kasım ayı verilerini açıklamasıyla birlikte memur ve emeklinin zam tablosu netleşmeye başladı. İktidara yakınlığı ile bilinen Türkiye Gazetesi'nde zam oranlarına ilişkin dikkat çeken bir yazı yayımlandı. Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, 5 Ocak 2026'da açıklanacak kritik veri öncesi son durumu analiz etti. Enflasyonun gölgesinde yaşayan sabit gelirliler için 2026'nın "umut" mu yoksa "hüsran" mı olacağı sorusu yanıt buldu.

RAKAMLAR NETLEŞTİ: CEPTEKİ ZAM ORANI %17,57

Kasım ayında enflasyonun aylık bazda yüzde 0,87 artmasıyla hesaplar yeniden yapıldı. Temmuz-Ekim dönemindeki kümülatif farka Kasım ayı da eklenince tablo şu şekilde oluştu:

SSK ve Bağ-Kur Emeklisi: 5 aylık garantilenmiş zam oranı %11,21.

Memur ve Memur Emeklisi: Enflasyon farkı ve toplu sözleşme (%11) dahil edildiğinde şimdiden kesinleşen oran %17,57.

Ayrıca memur emeklileri için +1000 TL taban artışı garanti durumda.

YIL SONU TAHMİNİ: YÜZDE 20'YE DAYANACAK

Karakaş, Aralık ayı enflasyonunun da eklenmesiyle oluşacak nihai tabloyu çizdi. Yıl sonu enflasyonunun yüzde 31-32 bandında gerçekleşmesi bekleniyor.

Emeklilere uyarı geldi: 11 gün daha sıkın dişinizi paraya para ekleyin

Bu senaryoda; memur ve emeklilerinin Ocak 2026 zam oranının %18,5 ile %19,5 bandında olması kuvvetle muhtemel. 1000 TL'lik seyyanen taban ödemesiyle birlikte bu artışın özellikle emeklilerde yüzde 20'yi bulması bekleniyor.

ANKARA'DAN SOĞUK DUŞ: SEYYANEN ZAM HAYAL OLDU!

Rakamlar bir nebze nefes aldırsa da, asıl kötü haber "ek iyileştirme" bekleyenlere geldi. Karakaş, Ankara kulislerinden edindiği bilgileri paylaşarak, memur emeklisine verilen "seyyanen zam" sözünün yine tutulmayacağını duyurdu.

Mezarını kazın tam olsun! Emeklilik hayali kuranlara kara ferman Resmi Gazete'de

Karakaş'ın kulislerden aktardığı o çarpıcı detaylar şöyle: "Ankara'dan esen rüzgârlar soğuk: 2023/Temmuz ayından beri memur emeklilerine defalarca verilen seyyanen zam vaadi, ekonomi ekibinin freniyle bir kez daha suya düşüyor. Kulislerde net mesaj: 'Toplu sözleşmede ne varsa, o kadar.' Ne refah payı ne ilave kuruş; sadece zorunlu güncelleme."

MAAŞ 50 BİN TL OLACAKTI...

Eğer hükümet 2023 yılındaki vaadini tutsaydı, bugün tablonun çok farklı olacağını belirten Karakaş, "Seyyanen zam vaadi ifa edilmiş olsa en düşük memur emeklisinin maaşı bugün itibarıyla 2026/Ocak zammı ilave edilmeden bile 40 bin TL’yi aşacaktı. Bu rakama Ocak zammı da eklenince 50 bin TL’ye yaklaşacaktı" diyerek yerine gelmeyen vaade ve kaybın büyüklüğünü dikkat çekti.