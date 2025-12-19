Mezarını kazın tam olsun! Emeklilik hayali kuranlara kara ferman Resmi Gazete'de

Resmi Gazete'de yayımlanan yeni Torba Yasa, milyonlarca kişiyi kara kara düşündürecek maddelerle yürürlüğe girdi.

TBMM'den geçen ve kamuoyunda tartışmalara neden olan “Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”, Resmi Gazete’de yayımlanarak yasalaştı. Torba yasa ile hayata geçen düzenlemeler, özellikle dışarıdan prim ödeyerek emekli olmak isteyenleri ve mevcut emeklileri zor durumda bırakacak.

MAAŞLARA HACİZ GİBİ DÜZENLEME: YÜZDE 25 KESİNTİ!

Yasanın en can alıcı maddesi, halihazırda geçim sıkıntısı çeken emeklileri vurdu. 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) borcu olan vatandaşlar için yeni bir dönem başlıyor.

Kurum; prim borcu, Genel Sağlık Sigortası (GSS) borcu veya idari para cezası bulunan kişilerin maaşlarına el atabilecek. Düzenlemeye göre, emekli, dul ve yetim aylıklarından yüzde 25’i aşmamak kaydıyla otomatik kesinti yapılacak. Bu durumdan, Türkiye genelinde 16 milyon kişinin bulunduğu emekli grubunun önemli bir kısmının etkilenmesi bekleniyor.

EMEKLİLİK ARTIK ÇOK DAHA PAHALI

Yaş şartını doldurup prim gününü tamamlamayı bekleyenler için de kötü haber geldi. Emeklilik borçlanması yapmak artık çok daha maliyetli.

Yapılan değişiklikle doğum borçlanması hariç tüm borçlanmalarda (askerlik, yurt dışı vb.) esas alınan oran yüzde 32’den yüzde 45’e yükseltildi. Ayrıca Bağ-Kur'luların silinen günlerini geri kazanmak için yapacakları "ihya" ödemeleri de artık bu yüksek oran üzerinden hesaplanacak. Ocak ayındaki asgari ücret zammı da eklendiğinde, borçlanma maliyeti katlanarak artacak.

PRİM YÜKÜ VE KAZANÇ SINIRI ARTTI

Sosyal Sigortalar Kanunu'nda yapılan revizyonla; isteğe bağlı sigortalılar, ev hizmetlerinde çalışanlar, kısmi süreli çalışanlar ve kapıcıların sigorta prim oranları yukarı çekildi. Ayrıca prime esas kazanç üst sınırı, asgari ücretin 7,5 katından 9 katına çıkarıldı. Bu da tavan üzerinden prim ödeyenlerin cebinden daha fazla para çıkacağı anlamına geliyor.