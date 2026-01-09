ATV'den Süper Kupa öncesi logo krizi: Tepkiler üzerine geri adım attı ama yine olmadı

ATV'den Süper Kupa öncesi logo krizi: Tepkiler üzerine geri adım attı ama yine olmadı
Yayınlanma:
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa finali öncesi yaşanan logo krizinde ATV geri adım attı ancak tepkiler dinmedi. Yeni logoları kullanan Süper kupa yayıncısına bu kez de Fenerbahçe taraftarları tepki gösterdi.

Süper Kupa finalinde Galatasaray ve Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.
10 Ocak Cumartesi (yarın) Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak derbi, saat 20.30'da başlayacak ve ATV'den naklen yayınlanacak.

yildizsiz.jpg
ATV Galatasaray ve Fenerbahçe'nin logolarını ''yıldızsız'' olarak paylaştı

2024/11/07/hbgs.jpg

LOGOLAR YILDIZSIZ KULLANILDI

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa Finali öncesinde ATV’nin yayınladığı tanıtım videosu sosyal medyada büyük tartışma yarattı. Tanıtımda iki kulübün logoları yıldızsız şekilde kullanıldı. Bu durum, hem Galatasaray hem de Fenerbahçe taraftarlarının tepkisini çekti.

Mert Hakan Yandaş ve Metehan Baltacı cezaevinde maç yaptı: Silivri'de ayak tenisi turnuvasıMert Hakan ve Metehan Baltacı cezaevinde maç yaptı

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ

• Taraftarlar, ATV’nin tanıtımında logoların eksik ve yanlış şekilde kullanılmasına sert tepki gösterdi.
• Özellikle Galatasaray ve Fenerbahçe’nin tarihsel başarılarını simgeleyen yıldızların kaldırılması, ''saygısızlık'' olarak yorumlandı.
• Sosyal medyada kısa sürede gündem olan konu, binlerce paylaşım ve yorumla tartışıldı.

2024/11/08/hbfb.jpg

ATV DÜZELTTİ AMA...

  • Gelen yoğun tepkiler üzerine ATV geri adım attı ve ilk videoyu yayınladıktan 2 gün sonra yeni bir paylaşım yaptı.
  • Kanal, 6 Ocak'ta tanıtımda kullanılan logoları resmi ve yeni halleriyle yeniden düzenleyerek 8 Ocak'ta paylaştı.
  • Galatasaray 5 yıldız, Fenerbahçe 3 yıldızlı logo olarak paylaşıldı.
  • Ancak bu kez Fenerbahçe taraftarları tepki gösterdi.
  • Fenerbahçe taraftarı, 5 yıldızlı logonun kullanılması gerektiğini belirterek tepkide bulundu.

GALATASARAY FENERBAHÇE SÜPER KUPA MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray ve Fenerbahçe, Türk futbolunun en büyük rekabetlerinden birine sahne olacak.
Hakem Halil Umut Meler'in yöneteceği derbi, 10 Ocak Cumartesi günü saat 20.30'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Fırtına İstanbul'u fena vurdu! Çatılar uçtu: Ağaçlar kökünden söküldü
İstanbul'da fırtına 'kasırga' sınırına dayandı: Ağaçları kökünden sökecek saat belli oldu
Kar bir kez daha İstanbul'a doğru yürüyor! Kritik saatler başladı: Meteorolojik harita İçişlerini de harekete geçirdi
En düşük maaş 39 bin 406 TL oldu: Çalışanlara da teşekkür etti
En düşük maaş 39 bin 406 TL oldu: Çalışanlara da teşekkür etti
Kuzeyden yola çıktı Türkiye'ye geliyor! Asıl kış bu tarihte başlayacak
İstanbulluları 'hazırlıklı olun' diyerek uyardı: Şiddetini artıra artıra vuracak
2026’da piyasaya çıkacak 9 elektrikli otomobil: Tesla ucuzluyor Mercedes yenileniyor Polestar rüya satıyor
2026’da piyasaya çıkacak 9 elektrikli otomobil: Tesla ucuzluyor Mercedes yenileniyor Polestar rüya satıyor
Emekli maaşlarını toparlayacak düzenlemeyi açıkladı: SGK Başuzmanı tek tek anlattı
Burası Ordu: 2025 yılında 14 bin kişi oraya gitti!
Burası Ordu: 2025 yılında 14 bin kişi oraya gitti!
Kuvvetli sağanak geliyor tarih verildi! Meteoroloji uzmanı bölge bölge açıkladı
Spor
Bahis soruşturmasında flaş gelişme: Şampiyon değişebilir
Bahis soruşturmasında flaş gelişme: Şampiyon değişebilir
Mert Hakan Yandaş ve Metehan Baltacı cezaevinde maç yaptı: Silivri'de ayak tenisi turnuvası
Mert Hakan Yandaş ve Metehan Baltacı cezaevinde maç yaptı: Silivri'de ayak tenisi turnuvası