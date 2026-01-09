Süper Kupa finalinde Galatasaray ve Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.

10 Ocak Cumartesi (yarın) Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak derbi, saat 20.30'da başlayacak ve ATV'den naklen yayınlanacak.

ATV Galatasaray ve Fenerbahçe'nin logolarını ''yıldızsız'' olarak paylaştı

LOGOLAR YILDIZSIZ KULLANILDI

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa Finali öncesinde ATV’nin yayınladığı tanıtım videosu sosyal medyada büyük tartışma yarattı. Tanıtımda iki kulübün logoları yıldızsız şekilde kullanıldı. Bu durum, hem Galatasaray hem de Fenerbahçe taraftarlarının tepkisini çekti.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ

• Taraftarlar, ATV’nin tanıtımında logoların eksik ve yanlış şekilde kullanılmasına sert tepki gösterdi.

• Özellikle Galatasaray ve Fenerbahçe’nin tarihsel başarılarını simgeleyen yıldızların kaldırılması, ''saygısızlık'' olarak yorumlandı.

• Sosyal medyada kısa sürede gündem olan konu, binlerce paylaşım ve yorumla tartışıldı.

ATV DÜZELTTİ AMA...

Gelen yoğun tepkiler üzerine ATV geri adım attı ve ilk videoyu yayınladıktan 2 gün sonra yeni bir paylaşım yaptı.

Kanal, 6 Ocak'ta tanıtımda kullanılan logoları resmi ve yeni halleriyle yeniden düzenleyerek 8 Ocak'ta paylaştı.

Galatasaray 5 yıldız, Fenerbahçe 3 yıldızlı logo olarak paylaşıldı.

Ancak bu kez Fenerbahçe taraftarları tepki gösterdi.

Fenerbahçe taraftarı, 5 yıldızlı logonun kullanılması gerektiğini belirterek tepkide bulundu.

GALATASARAY FENERBAHÇE SÜPER KUPA MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray ve Fenerbahçe, Türk futbolunun en büyük rekabetlerinden birine sahne olacak.

Hakem Halil Umut Meler'in yöneteceği derbi, 10 Ocak Cumartesi günü saat 20.30'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.