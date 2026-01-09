Mert Hakan Yandaş ve Metehan Baltacı cezaevinde maç yaptı: Silivri'de ayak tenisi turnuvası

Spor Hukuku Uzmanı Avukat Ercan Sevdimbaş, Radyospor'da Salim Manav'ın canlı yayınına katıldı ve Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan futbolcuların son durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

Sevdimbaş, Metehan Baltacı ile yaptığı görüşmenin detaylarını aktardı.

Metehan Baltacı tahliye gününü bekliyor

''SUÇSUZ OLDUĞUNA YÜREKTEN İNANIYOR''

Sevdimbaş yaptığı açıklamada, "Metehan çok rahat. Suçsuz olduğuna yürekten inanıyor. Herhangi bir şüphesi olmadığı için sadece tahliye gününü bekliyor. Kendi kulübünün maçına bahis yapmadığını söylüyor. Savcılığın bu noktada bir yorum hatası yaptığını düşünüyoruz. Oyuncu o an hangi kulüpte kiralıksa (İskenderun veya Eyüp), faal kulübü orasıdır. Galatasaray lisansının pasif olduğu ayrımı iyi yapılmalı. Liglere verilen arada takım arkadaşlarının ve yöneticiler ziyarete geldi. Okan hoca iki kez ziyaret etti. Dün de ben yanına gittiğimde Abdurrahim Albayrak ziyaret etmişti. Metehan Baltacı, yakın dönemde Arda Turan’ın da kendisini ziyaret edeceğini söyledi'' ifadelerini kullandı.

Mert Hakan Yandaş da cezaevinde bulunuyor

MERT HAKAN YANDAŞ'TA SON DURUM

Mert Hakan Yandaş ile doğrudan görüşmediğini, yakın çevresiyle iletişimde olduğunu belirten Sevdimbaş, "Mert Hakan ile bizzat görüşmedim ancak yakın arkadaşı Ersen Dikmen vasıtasıyla durumu hakkında bilgi aldım ve selamlarını ilettim" dedi.

Selçuk İnan TRT'de Galatasaraylı futbolcuyu övdü

CEZAEVİNDE AYAK TENİSİ TURNUVASI

Avukat Ercan Sevdimbaş, futbolcuların voleybol sahasını kendi yaratıcılıkları ile ''ayak tenisi'' sahasına dönüştürüp maç yaptıkları ve zamanlarını bu şekilde geçirdiklerini belirtti.

MAÇLARI YAKINDAN TAKİP EDİYORLAR

Koğuşlarda düzen ve disiplin titizlikle uygulanıyor. Her gün sabah ve akşam saat 08.00’de yoklama alınıyor. Futbolcular ise televizyon karşısında Süper Lig başta olmak üzere dünyadaki karşılaşmaları yakından takip etmeyi sürdürüyor.

BESLENME DÜZENİ

Yemek konusunun kantin üzerinden çözüldüğünü belirten Sevdimbaş, koğuşta çok iyi yemek yapan kişilerin olduğunu ve kantinden verilen siparişlerle beslenme düzenlerini sağladıklarını ifade etti.

GÜVENLİ ORTAM

Futbolcuların olduğu koğuşlarda sadece tutuklular (henüz hüküm giymemiş kişiler) bulunuyor.

Sevdimbaş, söz konusu ortamın oyuncuların hem güven duygusunu pekiştirdiğini hem de zihinsel olarak kendilerini daha huzurlu hissetmelerine katkı sunduğunu ifade etti.