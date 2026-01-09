Selçuk İnan TRT'de Galatasaraylı futbolcuyu övdü

Süper Lig ekibi Kocaelispor'un teknik direktörü Selçuk İnan, TRT Spor'a katıldığı programda açıklamalarda bulundu.

BARIŞ ALPER YILMAZ'A ÖVGÜ

Selçuk İnan, "Ligde beğendiğiniz oyuncu kim?" sorusuna yanıt verdi.

Barış Alper Yılmaz'ı öven Selçuk İnan, "Barış Alper Yılmaz. Çünkü Fatih Hoca'nın yardımcısıyken Galatasaray'a transfer etmiştik. Onu çok izlemiştim. Farklı özellikleri var. Bireysel olarak çalışma fırsatı buldum. Şu anda bu tür oyuncuları bulmak kolay değil. Az bulunabilen futbolcu türlerinden. Gelişiyor üstelik." ifadelerini kullandı.

''KAMP İYİ GEÇİYOR''

Kamp sürecini değerlendiren Selçuk İnan, ''Dürüst olmak gerekirse kamp iyi geçiyor ama istemediğimiz şeyler yaşadık. Sekiz-dokuz oyuncumuz hastalandı, bu da çalışmaları aksattı. Ancak toparladık, iyi çalışıyoruz. Kampı ikiye ayırırsak, bugünden itibaren ikinci bölümün çok daha verimli geçeceğini düşünüyorum'' şeklinde konuştu.

''ŞARTLAR OLUŞURSA...''

Selçuk İnan, şartların oluşması durumundan transfer yapabileceklerini belirterek, ''Bir hava yakaladık. Oyuncularımız ellerinden geleni yapıyor ama belirli eksiklerimiz var. Özellikle hücum anlamında beklentilerimiz yüksek. Şartlar oluşursa, ön tarafa ve savunmaya birer oyuncu alabiliriz'' yorumunu yaptı.