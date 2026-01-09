Amedspor tesislere giremedi

TFF 1. Lig'de ilk yarıyı lider kapatan Amedspor ikinci yarının ilk maçı öncesi 'kar'a takıldı. Çorum FK maçı öncesi Amedspor'un tesisleri karla kaplandı. Diyarbakır ekibi son antrenmanını statta yaptı.

Amedspor TFF 1. Lig'de 2. yarıyı açıyor.
Diyarbakır ekibi bu akşam evinde Çorum KF'yı konuk edecek.
Diyarbakır’da son günlerde etkili olan yoğun kar yağışı ve yağmur, Amedspor’un kendi tesislerinde çalışmasını imkansız hale getirdi.
Tigris habere göre Şehmus Özer Tesisleri tamamen karla kaplandığı için Yeşil - Kırmızılı ekip, kritik Çorum FK maçı öncesi son ter antrenmanını tesislerinde yapamadı.

STAT İDMAN İÇİN HAZIRLANDI

  • Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile yapılan görüşmeler sonrası, son antrenmanın Diyarbakır Stadyumu’nda yapılmasına karar verildi.
  • Dün saat 17.00’de yapılan antrenmanla hazırlıklar tamamlandı.
  • Takım, ardından kısa süreli kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.
Amedspor Diyarbakır Stadı'nda antrenman yaptı

ANTALYA KAMPINDA YÜKSEK TEMPO

  • Amedspor, devre arası hazırlıklarını Antalya kampında sürdürdü.
  • Önceki akşam Diyarbakır’a dönen ekip, yoğun tempolu kampın ardından ligde ikinci devreye güçlü bir başlangıç yapmayı hedefliyor.

TESİSLERDE KAR ESARETİ

  • Şehmus Özer Tesisleri karla kaplandığı için antrenman yapılamadı.
  • Kar temizleme ve zemin iyileştirme çalışmaları hızlandırıldı; sahaların en kısa sürede yeniden kullanılabilir hale getirilmesi planlanıyor.

İKİ HAFTA DEPLASMANA GİDECEK

  • Amedspor, önümüzdeki iki hafta üst üste deplasman maçlarına çıkacak.
  • Bu süreç, tesislerdeki bakım ve kar temizleme çalışmalarının tamamlanması için kulübe zaman kazandıracak.

İŞTE TFF 1. LİG PUAN DURUMU

