Amedspor TFF 1. Lig'de 2. yarıyı açıyor.

Diyarbakır ekibi bu akşam evinde Çorum KF'yı konuk edecek.

Diyarbakır’da son günlerde etkili olan yoğun kar yağışı ve yağmur, Amedspor’un kendi tesislerinde çalışmasını imkansız hale getirdi.

Tigris habere göre Şehmus Özer Tesisleri tamamen karla kaplandığı için Yeşil - Kırmızılı ekip, kritik Çorum FK maçı öncesi son ter antrenmanını tesislerinde yapamadı.

STAT İDMAN İÇİN HAZIRLANDI

Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile yapılan görüşmeler sonrası, son antrenmanın Diyarbakır Stadyumu’nda yapılmasına karar verildi.

Dün saat 17.00’de yapılan antrenmanla hazırlıklar tamamlandı.

Takım, ardından kısa süreli kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

ANTALYA KAMPINDA YÜKSEK TEMPO

Amedspor, devre arası hazırlıklarını Antalya kampında sürdürdü.

Önceki akşam Diyarbakır’a dönen ekip, yoğun tempolu kampın ardından ligde ikinci devreye güçlü bir başlangıç yapmayı hedefliyor.

TESİSLERDE KAR ESARETİ

Şehmus Özer Tesisleri karla kaplandığı için antrenman yapılamadı.

Kar temizleme ve zemin iyileştirme çalışmaları hızlandırıldı; sahaların en kısa sürede yeniden kullanılabilir hale getirilmesi planlanıyor.

İKİ HAFTA DEPLASMANA GİDECEK

Amedspor, önümüzdeki iki hafta üst üste deplasman maçlarına çıkacak.

Bu süreç, tesislerdeki bakım ve kar temizleme çalışmalarının tamamlanması için kulübe zaman kazandıracak.

