Kredi şartları değişti: Bankalar artık hesap hareketlerini 'röntgen' gibi çekiyor
Bankalardan kredi çekebilmek için kredi notu adeta tarih oluyor. Yapay zeka kullanıcılara kredi verirken belirleyici oluyor.

9 Ocak 2026 tarihli bankacılık verilerine göre, kredi ve kredi kartı başvurularında "kredi notu" artık tek belirleyici kriter olmaktan çıktı.

Bankalar, kara para aklama ve finansal suçlarla mücadele kapsamında kullanılan AML (Anti-Money Laundering) yazılımları ve ileri düzey yapay zeka uygulamalarıyla, müşterilerin son aylardaki tüm para trafiğini mercek altına alıyor.

BAHİS VE AÇIKLAMASIZ TRANSFER

Bankalar, özellikle sanal bahis sitelerine yapılan ödemeleri veya bu sitelerden gelen paraları "yüksek riskli finansal davranış" olarak sınıflandırıyor.

Bunun yanı sıra, açıklama kısmına hiçbir şey yazılmadan yapılan sık transferler ve kaynağı belirsiz para girişleri, gelir düzeyi ne kadar yüksek olursa olsun "risk skoru"nu düşürüyor.

BANKALARIN GÖZÜNDEN MÜŞTERİ PROFİLİ: KİM GÜVENİLİR KİM RİSKİ

Bankaların yapay zeka destekli sistemleri, hesap hareketlerini şu kriterlere göre modelleyerek bir "davranış puanı" oluşturuyor:

Normal Finansal Davranış (Güvenli)Riskli Finansal Davranış (Ret Sebebi)
Düzenli maaş girişi ve fatura ödemeleriSanal bahis ve oyun sitelerine düzenli para çıkışı
Standart ve öngörülebilir harcamalarAçıklaması bulunmayan sık para transferleri
Gelirle uyumlu kredi kartı kullanımıAniden yükselen ve kaynağı belirsiz para girişleri
Tutarlı ve dengeli para trafiğiGelir seviyesiyle örtüşmeyen yüksek hacimli işlemler

NE KAZANDI DEĞİL NASIL HARCADI

Türkiye gazetesinden Kaan Zenginli'ye konuşan Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Murat Kırık, teknolojinin gelişmesiyle bankaların artık müşterilerin finansal alışkanlıklarını çok daha detaylı analiz edebildiğini vurguluyor.

Kırık’a göre, riskli olarak sınıflandırılan sektörlerle temas kurmak, kredi değerlendirmesinde büyük bir dezavantaj oluşturuyor.

Şube müdürleri ise sürecin artık bir "kişisel takdir" olmaktan çıktığını, sistemin ürettiği risk skorunun doğrudan başvuruyu sonlandırdığını belirtiyor. Bankalar, şüpheli gördükleri bu işlemleri sadece kredi reddiyle bırakmayıp, ilgili finansal istihbarat birimlerine bildirmekle de yükümlü tutuluyor.

