Kredi kartı faizlerinde yeni düzenleme

Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde geçerli olacak aylık azami faiz oranları, yayımlanan yeni tebliğle aşağı yönlü revize edildi. Düzenleme, 1 Ocak 2026’dan itibaren yürürlüğe girecek.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 25 Temmuz 2025’te kredi kartı akdi faiz oranlarında 25 baz puanlık indirime gitmiş; dönem borcu 25 bin–150 bin TL arasındaki ve 150 bin TL üzerindeki kredi kartları için referans orana eklenen katsayıları düşürmüştü. Aynı düzenlemede nakit avans ve kredili mevduat hesabı (KMH) faizlerinde de gerileme yaşanmıştı.

Son yayımlanan tebliğ ile faiz oranlarının belirlendiği limit dilimleri yeniden düzenlenirken, uygulanacak azami oranlarda ek indirim yapıldı.

25 BİN TL ALT SINIRI 30 BİN TL’YE ÇIKARILDI

Yeni düzenlemeye göre dönem borcu 25 bin TL’nin altında olan kredi kartları için geçerli limit 30 bin TL’ye yükseltildi.

Bu kartlarda uygulanacak azami faiz oranının hesaplanmasında kullanılan aktif faiz oranına eklenen baz puan 39’dan 14’e indirildi.

Bu kapsamda düşük limitli kart kullanıcıları için daha düşük faiz yükü oluşacak.

TMSF’DEN MEVDUAT SİGORTASINDA ÜST LİMİT ARTIŞI

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre mevduat sigortası üst limiti 950 bin TL’den 1 milyon 200 bin TL’ye yükseltildi.

Yeni limit, 2026 takvim yılı başından itibaren geçerli olacak. Kararın, mevduat ve katılım fonlarının yeniden değerleme oranı esas alınarak alındığı aktarıldı.