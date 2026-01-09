İşte tüm emeklilerin AKP'ye sorduğu o soru!

Asgari ücrete ve emekli maaşlarına yapılan zamların ardından ülkenin birçok noktasında zamlara tepkiler yükseldi. Sinop’tan seslenen yurttaşlar, yaşadıkları geçim zorluğunu haykırdı. Cengiz Koç, "Türkiye ekonomisinin hali ortada. Biz emekliyiz 19 bin lira aylık al, 20 bin lira kira ver. Nasıl olacak bu iş? Ekonomi iyiyse bize niye yansımıyor? Bize de gelirse seviniriz. Ülke iyi olursa niye sevinmeyelim? Kötüye kötü iyiye iyi demeyi biliyoruz herhalde. Yani başka ülkemiz mi var? Başka bir yere mi gideceğiz?” ifadelerini kullandı.

“Bir şey iyiyse bak bugün hava ne kadar güzel güneşli. Siz buna yağmurlu, kötü, rüzgarlı diyebilir misiniz?” diyen Koç, “Bana da yansırsa ben de derim ki iyidir. Benim ekonomim iyi değil. Başkalarının ekonomisi iyiyse ona bir şey diyemiyoruz." sözlerini sarf etti.

“EKONOMİ DAHA DA AŞAĞILARA DOĞRU İNİYOR“

Emin Özmen ise, "Gün geçtikçe ekonomi daha da çok aşağılara doğru iniyor. Kendi gençliğime baktığım anda aldığım haftalıkla kıyafetimle olsun, gezmelerimle olsun, para biriktirmemle olsun gram altınlar alırdım haftalıkla. Şu anda aylıkla ancak kendimiz böyle geçinmenin derdine düştük. Bir de çoluğum yok, çocuğum yok. Evde çoluğum olsa, çocuğum olsa, eşim olsa hakikaten çok zor bir durum." sözlerini sarf etti.

Cevat Bayraktar ise "Para yetmiyor ki millete. Kiralar desem ayrı dert. Para da az yetmiyor yani. Her gün zam geliyor. Çay 30 lira olmuş. Markete gidilmiyor. En az 3 parça şey alsan 300, 400 lira. Pahalı. Allah yardım etsin hiç aylığı olmayan insanlara" açıklamasında bulundu .