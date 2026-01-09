Son Dakika | AKP'li Güler duyurdu: En düşük emekli maaşı 20 bin TL

AKP Meclis Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük emekli aylığının 20 bin TL’ye çıkarılmasını öngören kanun teklifinin Meclis Başkanlığı’na sunulduğunu açıkladı. Düzenleme kapsamında oluşan farkın Hazine tarafından karşılanacağı bildirildi.

Güler, teklifin içeriğine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Çok önemli maddemiz bu teklifimizde SSK ve Bağkur emekli aylıkları Ocak ve Temmuz aylarında 6 aylık tüfe oranları esas alınarak memur emekli aylıkları, emekli sandığı ise enflasyon farkını ilave olarak toplu sözleşmede öngörülen oranlar dikkate alınarak arttırılmaktadır. Buna göre 2026 yılı itibariyle SSK ve Bağkur emekli aylıkları Ocak 2026 tarihine itibaren %12.19 oranında memur emekli aylıkları ise emekli sandığı %6.85 oranındaki enflasyon farkı dahil olmak üzere toplam %18.60 oranında artırılmakta arttırılmaktadır. Ayrıca toplu sözleşme görüşmeleri sonucunda alınan hakem kurulu kararı uyarınca da taban aylık katsayısına bir katsayısının ilave edilmesiyle oluşan taban aylık artışı da aylıklara ayrıca yansıtılacak ve 2026 yılı Ocak Haziran dönemi için geçerli olacaktır.”

Güler, 20 bin liralık sefalet ücretini şu sözlerle duyurdu:

“Bununla birlikte halen 16.881 TL olarak ödenen en düşük emekli aylığı 6 aylık enflasyon oranı olan %12.19'un üzerinde yaklaşık bu oran emekli sandığı emekli olan emeklilerimize uygulanan zam oranına yaklaşık o da %18.48 oranında artırılmak suretiyle 20.000 TL'ye yükseltilmektedir. Sosyal devlet ilkesinin bir gereği olarak 2026 yılı Ocak döneminden itibaren en düşük emekli dahili ödemesi 20.000 TL olarak uygulanacaktır.”

GÜLER'DEN EMEKLİ SAYISI AÇIKLAMASI

Güler, düzenlemeden yararlanacak emekli sayısına ilişkin de şu bilgileri paylaştı:

“Değerli basın mensupları bu çalışmalarımızın neticesinde ortaya çıkan birkaç teknik bilgiyi de sizlerle paylaşmak istiyorum. Özellikle bu toplamda 16.881 TL olarak uygulanmakta olan en düşük emekli aylığının karşılığı 4.11.700 küsur kişi idi. Şimdi 20.000 TL'ye bu oran artırılmak suretiyle yaklaşık bu 20.000 TL'den yararlanacak olan emekli sayımız 4.917.000 kişiye çıkmaktadır.”

Hazine desteğine dikkat çeken Güler, şunları söyledi:

“Toplamda mevcut bütçe kapsamı içerisinde ki uzun zamandır da çalışıyoruz. Çünkü bizim ekonomi politikalarımız kapsamında Türkiye'nin dezenflasyon süreci ve orta vadeli program kapsamında da bütçe disiplinini bozmadan bütçenin kendi kuralları içerisinde herhangi bir olumsuzluğa sebebiyet vermemesi açısından da bazı kalemlerde de uygulamalar yapılmak suretiyle bu aradaki fark SGK'nın ihtiyacı olan bu fark hazineden ödenecektir. Bu rakamda yaklaşık 69,5 milyar TL'dir. Bu 6 aylık dönem içerisinde hazinemizden Sosyal Güvenlik Başkanlığımıza 69,5 milyar TL'ye gibi bir rakamı da aktarmış olacağız. Buradaki esas hedefimiz bütçe disiplinini bozmadan dezenflasyon süreci içerisinde piyasalarda ve enflasyonla mücadelemizde herhangi bir olumsuzluğa sebebiyet vermeden bütçe disiplinini koruyarak bu imkanını geliştirmeye çalıştık.”

Güler, Açlık Sınırı'nın 10 bin lira altındaki emekli aylığını da şu sözlerle savundu: