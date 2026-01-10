MÜSİAD Başkanı, Mehmet Şimşek'e bakarak ekonomiyi eleştirdi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Burhan Özdemir, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in de katıldığı programda reel sektörün 2025 yılı karnesini ve 2026 yılından beklentilerini paylaştı.

Özdemir, sanayicinin 2025 yılını bir "denge yılı" olarak değil, maliyet ve belirsizliklerle dolu bir "geçiş yılı" olarak deneyimlediğini ifade etti. MÜSİAD üyeleri arasında yapılan anket, yerel satışlarda, ihracatta ve yatırımlarda yaşanan daralmanın istihdamı ve nakit akışını doğrudan etkilediğini gösterdi.

FİNANSMAN KANALLARI KURUDU, KOBİ'LER KIRILGAN

MÜSİAD anket sonuçlarına göre, 2026 yılında üretimi en çok zorlayacak başlıkların başında finansmana erişim, enflasyon ve maliyet baskıları geliyor.

Özdemir, reel sektör için meselenin sadece para bulmak değil, bu paranın vadesi ve maliyeti olduğunu vurguladı.

Banka kredilerinin daralması nedeniyle firmaların öz sermaye ve ortaklık gibi yöntemlere kaydığını belirten Özdemir, enflasyonla mücadele süreci uzadıkça özellikle KOBİ ölçeğindeki işletmelerin yapısının daha kırılgan hale geldiğine dikkat çekti.

LÜKS TÜKETİM İKİYE KATLANDI, ÜRETİMDE SOĞUMA SİNYALİ

Toplantıda paylaşılan veriler, Türkiye ekonomisindeki yapısal bozulmayı ve gelir adaletsizliğini gözler önüne serdi. Burhan Özdemir, son iki yıldır ithalatta son kullanım ürünlerinin toplamının, ham madde toplamını geçtiğini belirterek bunun "üretimde soğuma riski" taşıdığını ifade etti.

Özdemir, aynı dönemde lüks ithal ürün tüketiminin ikiye katlandığını vurgulayarak, "Bu durum ülkemizdeki sosyoekonomik katmanlar arasındaki makasın daha da açılmakta olduğuna işaret etmektedir" dedi.

2026 İÇİN REFORM ŞART: VERGİ VE FİNANSMAN ÇIKMAZI

MÜSİAD üyelerinin 2026 yılına yönelik beklentilerinde reform talepleri ilk sırada yer alıyor. İş dünyasının en önemli beklentisi vergi mevzuatının sadeleştirilmesi ve öngörülebilir hale getirilmesi olarak açıklandı. Özdemir, mevzuat karmaşıklığının sermayeyi üretim dışı alanlara yönlendirdiğini belirtti.

Ayrıca, KOBİ'ler için klasik banka modelleri dışındaki esnek finansman mimarilerinin devreye alınması gerektiği savunuldu. 2026 yılında yatırım ve istihdamın yeniden artması için finansman maliyetlerinin rasyonelleştirilmesi ve iç talepteki daralmanın üretimi koruyacak şekilde yönetilmesi gerektiği bildirildi.