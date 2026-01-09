Mehmet Şimşek ekonomide 'fırsatı' açıkladı: 'Yaşlı bakımı ile yakalayabiliriz'

Mehmet Şimşek ekonomide 'fırsatı' açıkladı: 'Yaşlı bakımı ile yakalayabiliriz'
Yayınlanma:
Türkiye ekonomisine ilişkin konuşan Bakan Mehmet Şimşek sağlık turizmi kapsamında dünyada gelecek 5 yılda 4-5 trilyon dolarlık pasta oluştuğunu söyledi ve ekledi: "Biz yaşlı bakımı ile bunu fırsata dönüştürebiliriz."

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) toplantısında yaptığı konuşmada, 2025 yılının oldukça zorlu geçtiğini ancak Türkiye'nin dezenflasyon süreciyle birlikte kritik bir avantaj yakalayacağını belirtti.

Bakan Şimşek, Türkiye ekonomisinin önüne çıkacak "fırsat penceresi" için temel şartın dezenflasyon olduğunu ifade etti. Bu kapsamda öne çıkan başlıklar şunlar oldu:

2025 KÖTÜ GEÇTİ İTİRAFI

Şimşek, Türkiye'nin borçluluk oranının düşük olduğunu belirterek bunun sağlıklı kredi büyümesi için önemli bir alan yarattığını kaydetti.

Türkiye'nin sahip olduğu büyük avantajları kullanabilmesinin ön şartı enflasyonun düşürülmesi olduğunu söyleyen Şimşek geride bırakılan 2025 yılının ekonomik anlamda çok zor geçtiğini de ifade etti.

FIRSATA ÇEVİREBİLİRİZ

Bakan Şimşek, Türkiye'nin önümüzdeki 5 yıl içinde dünyada oluşacak 4-5 trilyon dolarlık devasa sağlık turizmi pastasından pay alması gerektiğini belirterek "Biz yaşlı bakımı ile bunu fırsata dönüştürebiliriz" dedi.

Rekabet Gücüne dair Türkiye'nin gelişmekte olan ülkelere kıyasla iyi bir noktada olduğunu ancak gelişmiş ülkelerle arasındaki farkı bu tür katma değerli alanlarla kapatması gerektiğini ifade etti.

YAPAY ZEKA VURGUSU

Ekonomide verimlilik artışı için yapay zekanın kaçınılmaz bir odak noktası olması gerektiğini belirten Şimşek, şu alanlara dikkat çekti:

Yatırım İhtiyacı: Üretim hatlarından yeni malzeme keşfine kadar her alanda yapay zeka yatırımlarına odaklanılması şarttır.

Fırsat Alanları: Sağlıktan sanayiye kadar yapay zekanın sunduğu inanılmaz fırsatların Türkiye tarafından hızlıca değerlendirilmesi gerekiyor.

