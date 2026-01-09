Tartıdaki sayılara küsmeyin! Yanlış zamanda tartıya çıkmış olabilirsiniz

2026 yılına ilişkin kararlarınız arasında kilonuzu takip etmek de varsa kendinizi günün en avantajlı saatinde tarttığınızdan emin olmalısınız. Tartının yanlış göstermemesi durumunda bile, sizin bir şeyleri yanlış yapıyor olabileceğinizi hiç düşündünüz mü?

Kilo vermeye çalışmak sadece bir sayı oyunu değil aynı zamanda sağlıklı yaşam seçimleri yapmaya odaklanmakla ilgilidir; örneğin iyi besinler almak ve haftada en az beş gün fiziksel olarak aktif olmak gibi. Ama tartıdaki sayı senin için hâlâ önemliyse ya da biraz motivasyona ihtiyacın varsa kilonuza dikkat etmek sağlıklı yaşam tarzı yolculuğunda faydalı olabilir.

Belki de tartıya çıkarken ne göstereceğinden korkuyorsunuz...

Tartıdaki sonuçtan korkmanıza gerek yok. Sadece kilonuzu doğru zamanda kontrol ettiğinizden emin olun. Sabah saatlerindeki sonuç, genellikle yiyecek tüketiminin sınırlı olduğu ve terleme ve nefes alma yoluyla su kaybının da meydana geldiği akşam saatlerindeki sonuçla aynı olmayacaktır.

DOĞRU ZAMANLAMA

Cleveland Clinic'e göre, sabah en iyi zamandır çünkü vücut önceki gün tükettiği her şeyi sindirme şansına sahip olmuş ve mide boş kalmıştır. Yatmadan hemen önce tartı yaparsanız tartı muhtemelen daha yüksek bir sayı gösterir. Bunun nedeni birkaç sebepten olabilir; ne kadar su aldığın ve ne kadar tuz yediğin gibi.

Tahmin edebileceğiniz gibi: tartıdaki en doğru okuma sabah, bağırsak hareketlerinizden sonra ve kahvaltıdan veya ilk su yudumunuzdan önce elde edilir .

Araştırmalar sabah tartılarını destekliyor

Çok sayıda çalışma, özellikle sabahları günlük tartıların etkili kilo yönetimi için faydalarını göstermiştir:

Sabah Tartıları Neden Tercih Edilir?

Sabah, kendinizi tartmak için en uygun zamandır çünkü birkaç ikna edici sebep vardır. Uyanıp tartıya bastığınızda genellikle aşağıdaki koşulları yerine getirmiş olursunuz:

Aç Karın: Vücudunuz gece orucu tuttu, yani birkaç saattir yiyecek tüketmediniz. Bu da yakın zamanda tüketilen yiyecek veya içeceklerin kilo ölçüsüne etkisi olmamasını sağlar.

Sindirim Süreci: Gece boyunca, vücudunuz önceki gün yediğiniz yiyecek ve içecekleri sindirmek için zaman buldu. Bu, daha stabil ve doğru bir ağırlık ölçümüne yol açar.

Tutarlılık: Sabah tartı rutini oluşturmak hatırlamayı ve sürdürmeyi kolaylaştırır. Tartınızın zamanlamasında tutarlılık, kilo değişikliklerinizi etkili şekilde takip etmek için çok önemlidir.

Hidratlama: Sabah uyanıp tuvalete gittikten sonra ama yemek yemeden veya içmeden önce tartarak kendinizi tartmak su tüketiminin tartıdaki etkisini en aza indirir. Bir gece uykusundan sonra su tutma olasılığınız azalır ve bu da sonuçları çarpıtabilir.

Motivasyon: Sabahları günlük kilo kontrolleri motive olabilir. Kilonuzu takip ederek yemek yemek ve egzersiz gibi davranışlarının kilonuzu nasıl etkilediğine daha fazla dikkat edersin. Bu farkındalık, gün boyunca daha iyi karar almaya yol açabilir.

KİLO VERME VE ALIŞKANLIK OLUŞUMU:

Nisan 2015'te Journal of the Academy of Nutrition and Dietets'te yayımlanan bir çalışmada, obez kadın ve erkekleri altı ay boyunca diyet planı uyguladılar. Günlük sıkça tartılanlar, daha az sıklıkta tartılanlara göre ortalama 13 kilo daha fazla kilo verdiler. Günlük tartılar, gece atıştırmalarını azaltmak ve fiziksel aktiviteyi artırmak gibi daha sağlıklı alışkanlıkların gelişimini teşvik etti.

İlerlemeyi İzleme: Mayıs 2015'te Journal of Obesity'da yayımlanan başka bir çalışma, iki yıl boyunca kilolu kadınlar ve erkekleri takip etti. Günlük tartıp sonuçlarını kaydedenler, kilo vermede ve korumada daha başarılı oldular. Tutarlı takip etmek bireylerin alışkanlıkları ve egzersiz rutinleri hakkında kalıpları belirlemelerini ve bilinçli kararlar almasını sağlar.

Yaşa Bağlı Kilo Alımını Önlemek: Düzenli sabah tartıları, yaşa bağlı kilo alımını önlemeye yardımcı olabilir. Kilodaki küçük günlük değişikliklerin farkında olmak bireylerin günlük rutinlerinde küçük değişiklikler yapmaya teşvik edebilir; örneğin porsiyon boyutlarını azaltmak veya gereksiz atıştırmalıkları atlamak gibi bu da zamanla önemli kalori tasarruflarına yol açabilir.

KENDİNİZİ NE SIKLIKLA TARTMALISINIZ?

Kendinizi tartma sıklığınız, kilo yönetimi hedeflerinize ve kişisel tercihlerinize bağlıdır. Farklı tartı sıklıklarının kilo verme ve koruma üzerindeki etkisini araştıran çeşitli çalışmalar var ve genel görüş tutarlılığın anahtar olduğu yönünde.

İşte bazı yönergeler:

Günlük Tartma

Günlük tartım, aktif olarak kilo vermeye çalışan bireylere fayda sağlayabilir. 2019 tarihli bir çalışmadan yapılan araştırmalar, günlük ölçümlerin daha az sık kullanılan kalıplara kıyasla daha fazla kilo kaybına yol açabileceğini gösteriyor.

Günlük tartımlar anında geri bildirim sağlar ve sorumlu kalmanıza yardımcı olur. Bu sıklığı seçerseniz her gün aynı saatte, aynı kıyafetleri giyerek veya hiç giymeden ve aynı teraziyi kullanarak tartmayı unutmayın.

Haftalık Tartım

Haftada bir kez kendinizi tartmak da geçerli bir yaklaşımdır. Birçok kişi, haftanın çarşamba veya cuma gibi düzenli bir günde tartı yapmayı kullanabiliyor.

Bazı insanlar çarşamba günü haftanın ortasında olduğu için kendilerini tartmayı tercih eder. Bu orta nokta kontrolü, ilerlemenizi ölçmenize ve gerekirse ayarlamalar yapmanızı sağlar. Haftalık rutininizde bir denge hissi sağlar.

Ayrıca, cuma günü tartı yapmak birçok kişi tarafından tercih edilir çünkü haftanın çoğunda (beş gün) tutarlı bir rutin uyguladıktan sonra kilonuzu yansıtır. Bu avantajlı olabilir çünkü bir çalışma haftasının alışkanlıklarını takip ederek ilerlemenizin bir anlık görüntüsünü sunar ve gerektiğinde hafta sonu ayarlamaları yapabilirsiniz.

Aylık Tartım

Aylık tartılar daha iyi olabilir, özellikle kilo korumaya aktif olarak çalışıyorsan.

Ancak, kilo verme hedefinize ulaştıktan sonra bakım aşamasındaysanız aylık tartı denemeler ilerlemenizi takip etmenize ve kilo geri kazanmanızı önlemenize yardımcı olabilir.

KENDİNİZİ DOĞRU TARTMAK İÇİN İPUÇLARI

Doğru kilo ölçümü, ilerlemeyi izlemek, sağlık sorunlarını tespit etmek, tedaviyi yönlendirmek, beslenme durumunu değerlendirmek ve kilo kaynaklı komplikasyonları önlemek için gereklidir. Genel refah ve bilinçli sağlık kararları için temel bir araçtır.

Kilonuzu doğru ölçümden emin olmak için çeşitli ipuçları var, böylece sağlık ve fitness hedeflerin için güvenilir sonuçlar elde etmenize yardımcı olur.

Doğru ekipman kullanın

Tüm ölçekler eşit yaratılmaz. Bazı ölçekler daha doğrudur, bu yüzden doğru olanı seçmek çok önemlidir.

İyi incelemelerle ölçekleri araştırın veya sağlık profesyonellerinden, kişisel antrenörlerden veya bilgili arkadaşlarınızdan tavsiye alın. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'ne (CDC) göre, dijital terazilerle yaylı banyo terazileri daha doğrudur.

Ekipmanı doğru kullanın

En doğru ölçek bile doğru kullanılmazsa yanlış sonuçlar verebilir. Şu adımları takip edin:

Denge sağlamak için terazileri taş veya ahşap gibi sert, düz zeminlere yerleştirin.

Her iki ayağınızı da terazinin ortasında tutun ve ölçüm sırasında mümkün olduğunca hareketsiz kalın.

Ağırlığınızı en yakın ondalık noktaya kadar kaydedin

Tartı üreticisinin talimatlarına uygun olarak kalibre ederek boş kaldıklarında sıfır gösterdiğinden emin olun.

Aynı gamları tutarlı kullanın

Kilo değişimlerini doğru takip etmek için aynı terazi setini tutarlı kullanmak şarttır. Kalibrasyon mükemmel olmasa bile, aynı ölçekleri kullanmak değişiklikleri etkili şekilde izlemenize yardımcı olur. Bir kişi ekipmanı kalibre ederken bile, bazen ağırlık ölçümü doğru sunulabilir

Ayrıca, spor salonlarında veya spor salonlarında kendinizi tartmaktan kaçının; çünkü günün saati, aktivite seviyesi ve kıyafet seçimleri gibi değişkenler ölçüleri etkileyebilir.

Ne şeker ne tuz! Afiyetle zehirlenmenin en lezzetli yolu

Tutarlı Kalman Gereken Diğer Faktörler

En doğru kilo ölçümü için, çıplak halde veya aynı kıyafeti düzenli olarak giyerken tartmanız tavsiye edilir. Tartılırken çok az kıyafet giyin veya hiç kıyafet giymeyin ancak neye karar verirseniz verin, her tartıldığınızda buna sadık kalmalısınız.

Ayrıca, aynı ayakkabıları giyerek veya tartım sırasında çıplak ayakla tutarlılığı koruyun.

İdeal tartılma zamanının yanı sıra, düzenli olarak doğru ölçümler almanızı sağlayacak başka yöntemler de vardır; bu, kilo verme veya alma sürecinizi takip etmeye başladıysanız gereklidir, örneğin:

TERAZİYİ NE ZAMAN AYIRMALI…

Kadınların regl süreçlerinde: Regl döneminde tartılmak, hormonların ve vücut yapısının değişmesinden dolayı doğru sonuç vermez. Özellikle regl döneminden birkaç gün önce başlayan bu bedensel değişiklikler tartıda kilo aldığınızı gösterebilir. Bu yüzden tartılmayın çünkü bu sonuç asla gerçekçi değildir.

Yemek yedikten, sıvı tükettikten sonra: En iyi tartılma zamanı sabah aç karnına olduğunuz ve tuvalete çıktığınız zamandır. Yemek yedikten sonra veya su içtikten sonra tartıldığımızda çıkan sonuç gerçeği yansıtmamaktadır.

Bazı ilaçları kullanırken: Kullanılan bazı ilaçlar vücutta değişiklikler sebep olabilir veya ödem yapabilir. Bu yüzden bu ilaçları kullanırken tartılmak doğru sonuç vermeyecektir. Mümkünse ilacınızı bıraktıktan sonra tartılmanızda fayda var.

Herhangi bir sağlık sorunu yaşarken veya tedavi görürken: Herhangi bir sağlık sorunuyla karşılaştığımızda vücut normal halinde olmadığından kompozisyonu da bozulmuş durumda olacaktır. Bu süreçlerde tartılmamak en sağlıklı tercih olacaktır.

Spor sonrası: Spor yaptıktan sonra vücudunuz su sustar. Kaslarınız şişer ve tartıda ödemli çıkmanıza sebep olur. Bu kilo artışı da sporunuza rağmen motivenizi büyük oranda kırabilir. Mümkünse spordan önce veya spordan 1-2 gün sonra tartılmak daha sağlıklı bir tartı sonucu verecektir.

Uyku problemleri yaşadığınızda: Uyku ile ilgili sıkıntılar yaşadığınızda vücut dengesiz olacağından tartılmanız doğru sonuçlar vermeyecektir.

Çok stresli olduğunuzda: Tartılmak doğru sonuçlar vermeyecektir.

Herhangi bir ilişki gibi, zehirli bir hal alabilen bu ilişkide de, eğer tartının hayatınız üzerinde olumsuz bir etkisi olduğunu düşünüyorsanız da tartıya veda etmekten çekinmeyin.

Dünya, tartıdaki sayılarla başlayıp bitmez elbette ki. Ancak sağlığınız ve onu iyileştirmek için belirlediğiniz hedefler hakkında değerli bilgiler kaydeden kullanışlı bir araç olarak tartıyla sağlıklı bir ilişki kurmak sonuçların en doğru olacağı saatlerde tartıya çıkmaya özen göstererek daha da iyi hale getirilebilir.

Her sağlık yolculuğunda, başarıyı ölçmenin birden fazla yolu vardır. Başarının diğer ölçütleri arasında daha sağlıklı yiyecek seçimlerinin kabul edilmesi ve düzenli egzersizin zihinsel ve fiziksel faydalarına odaklanılması yer alır. Böylece belki favori kıyafetiniz üzerinize daha iyi oturur- çok fazla kilo vermemiş olsanız bile- ya da belki çocuklarınızla oynamak için daha enerjiksiniz. Kilonuz genel sağlığınız için en önemli şey değil ama bulmacanın yalnızca küçük bir parçası…