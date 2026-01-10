TFF'nin Yasin Kol'a özel kararı ortalığı karıştırdı

Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu, TRT Spor’da gündeme dair açıklamalarda bulundu.

FERHAT GÜNDOĞDU’DAN YASİN KOL SAVUNMASI

Ferhat Gündoğdu, Yasin Kol’un İngilizce bilmemesine rağmen derbilere atanmasına yönelik eleştirilere yanıt verdi.

MHK Başkanı savunmasında Yasin Kol’un oldukça iyi bir hakem olduğunu belirterek maçlarda dördüncü hakemin özellikle İngilizce bilen isimlerden seçildiğini aktardı.

Ferhat Gündoğdu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

İlk yarı derbilerdeki hakem kararları, geçen yıla göre daha iyiydi. Kamuoyu da bu yönde değerlendirdi. Yasin Kol'un İngilizcesi yok ama olsa, daha önceden FIFA hakemliğine aday olurdu. Performansı iyiye gidince kenara çektim '37 yaşına giriyorsun ama senin bu hakkını yemek istemem. FIFA hakemliğine aday olmak istersen, İngilizce desteği verelim, geçmişte bu yapıldı' dedim. Yasin Kol 'Çok isterim, 37 yaşına geldim. Uğraşıyorsunuz, genç arkadaşlar var. Ne sizi, ne kurumu yıpratmak istemem' dedi. Ben de teşekkür ettim. Bu hakemlerimiz iyi niyetli insanlar. Maçta Yasin Kol, İngilizce bilmediği için sorun yaşamadık. Tedbir alıyoruz, kenara İngilizce bilen veriyoruz.

TARAFTARLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Açıklama kısa sürede sosyal medyada gündem olurken başta Galatasaray taraftarları, duruma tepki gösterdi.