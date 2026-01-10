Galatasaray'da Dursun Özbek'ten Fenerbahçe derbisi kararı: Bu sefer fikri değişti

Süper Kupa finalinde Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanacak olan mücadele saat 18.45’te başlayacak.

TEPKİLER SONRASI MAÇIN SAATİ DEĞİŞTİ

TFF tarafından yapılan ilk açıklamada maçın başlama saati olarak 20.45 belirtilirken olumsuz hava koşulları ve gelen tepkiler sonrası geri adım atıldı.

DURSUN ÖZBEK DE GELECEK

Kritik mücadele öncesi artık nefesler tutulurken Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de kararını verdi.

Bu sezon ligde oynanan Fenerbahçe derbisine totem yaptığı gerekçesiyle gitmeyen Dursun Özbek’in Süper Kupa için statta bulunacağı belirtildi.

MAÇ BERABERE BİTMİŞTİ

Dursun Özbek’in gitmediği derbide Galatasaray, maçın büyük bölümünü 1-0 önde götürmüş ancak son dakikalarda gelen golle berabere bitmişti.