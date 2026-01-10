Galatasaray'da Dursun Özbek'ten Fenerbahçe derbisi kararı: Bu sefer fikri değişti

Galatasaray'da Dursun Özbek'ten Fenerbahçe derbisi kararı: Bu sefer fikri değişti
Yayınlanma:
Fenerbahçe derbisi öncesi Galatasaray Başkanı Dursun Özbek kararını verdi. Daha önce totem yaptığı gerekçesiyle derbiye gelmeyen Dursun Özbek bu sefer stattaki yerini alacak.

Süper Kupa finalinde Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanacak olan mücadele saat 18.45’te başlayacak.

TEPKİLER SONRASI MAÇIN SAATİ DEĞİŞTİ

TFF tarafından yapılan ilk açıklamada maçın başlama saati olarak 20.45 belirtilirken olumsuz hava koşulları ve gelen tepkiler sonrası geri adım atıldı.

dursun-ozbek-1.webp

DURSUN ÖZBEK DE GELECEK

Kritik mücadele öncesi artık nefesler tutulurken Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de kararını verdi.

Bu sezon ligde oynanan Fenerbahçe derbisine totem yaptığı gerekçesiyle gitmeyen Dursun Özbek’in Süper Kupa için statta bulunacağı belirtildi.

2024/11/07/hbgs.jpg

MAÇ BERABERE BİTMİŞTİ

Dursun Özbek’in gitmediği derbide Galatasaray, maçın büyük bölümünü 1-0 önde götürmüş ancak son dakikalarda gelen golle berabere bitmişti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

