Galatasaray'ı çökertmek isteyenleri açıkladı: Hainlikle suçladı

Gazeteci Levent Tüzemen, Galatasaray’daki son gelişmeleri değerlendirdi. Libero TV Youtube kanalında konuşan Levent Tüzemen, eleştirilere sert çıktı.

“İSTİFAYA ÇAĞIRANLAR HAİNDİR”

Dursun Özbek’i istifaya çağıranlar hakkında çok sert konuşan Levent Tüzemen, "Galatasaray'da Dursun Özbek'i istifaya çağıranlar haindir. Onlar kulübü çökertmeye çalışıyorlar. Bu istifa diyenlerin Galatasaray'a ne katkısı var? Ateş olsalar cürmün kadar yer yakarlar. Özbek kulübü hem tesisleştirdi hem de başarıya alıştırdı" sözlerini sarf etti.

“ICARDI SÖZLEŞME İMZALAYACAK”

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Mauro Icardi için de konuşan Levent Tüzemen, "Galatasaray, Mauro Icardi ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayacak. Kimse bindiği dalı kesmez. Bu adam fenomen. Galatasaray'dan Icardi'yi kopartmak isteyenler boşuna senaryolar yazmasın" ifadelerini kullandı.

Galatasaray Fenerbahçe’nin isteğini kabul etti: Okan Buruk canlı yayında açıkladı

“UGARTE DOĞRU BİR ADRES”

Transfer gündemi için ise Levent Tüzemen, “Noa Lang'ın ismi geçiyor. Barış Alper Yılmaz'ı kesemez. Bir kanat oyuncusu alınacak ama bu isim Noa Lang değil. İlla ilk 11 oyuncusu alacaksın diye bir şey yok. Genç futbolcular da gelebilir. Ugarte ise doğru bir adres. Uruguaylılar uyar Galatasaray'a. Pape Gueye için 40 milyon Euro deniyor. Bence çok fazla” dedi.