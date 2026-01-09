Süper Kupa finali öncesi TFF'nin Riva'daki merkezinde Galatasaray ile Fenerbahçe ortak bir basın toplantısı düzenledi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk toplantının neden Riva'da gerçekleştiğini canlı yayında duyurdu.

Basın toplantısının ardından yayıncı kuruluş mikrofonlarına konuşan Okan Buruk, Fenerbahçe'nin toplantıya ilişkin talebini açıkladı.

Normalde maçın oynanacağı Atatürk Olimpiyat Stadı'nda gerçekleşmesi gereken basın toplantısının Riva'ya Fenerbahçe'nin isteğiyle alındığı ortaya çıktı.

FENERBAHÇE İSTEDİ! GALATASARAY KABUL ETTİ

Okan Buruk, "Normalde basın toplantısı Atatürk Olimpiyt Stadı'ndaydı. Ancak rakibimiz Fenerbahçe daha yakın diye Riva'yı istedi. Biz de onları kırmadık. Ve tekliflerini kabul ettik. Basın toplantısı Riva'ya alındı" açıklamasında bulundu.

"ARTIK BU BİR MİLAT OLSUN"

Okan Buruk sözlerine şöyle devam etti:

Final öncesi süreç iyi geçiriyor. Maç sonu da dostluğun devam etmesini diliyorum. Çünkü ülke olarak bu dostluğa ihtiyacımız var. Futbolda son yıllarda tansiyon çok yükseldi.

Özellikle sosyal medyada yaşanan gerilimlerle, bazen bizlerin de yaptığı hatalarla tansiyon yükseliyor.

Artık bu bir milat olsun. Birlikteliği ve dostluğu sahaya taşımak, sezona yaymak çok önemli.

"TÜM KUPALARI KAZANMIŞ OLACAĞIZ"

Buruk ayrıca kupayı kazanmaları takdirde büyük bir başarıya imza atacaklarına vurgu yaparak, "Galatasaray her zaman kazanmak ister ve kazanan da bir takımdır. Bunu yarın bir kere daha ortaya koymamız gerekiyor. Geçen senenin iki kupasını kazandık, yarın da tüm kupaları kazandığımız bir senenin karşılığı olsun. Bunu da kazanırsak geçen seneye ait tüm kupaları kazanmış oluyoruz" şeklinde konuştu.