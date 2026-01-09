Galatasaray derbisine saatler kala Fenerbahçe'den uyarı

Süper Kupa finalinde Galatasaray ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, taraftarlara uyarılarda bulundu.

Süper Kupa finalinde Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. 10 Ocak Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanacak mücadele saat 18.45’te başlayacak.

Fenerbahçe derbisi öncesi Galatasaray'a kötü haber: Sahaya çıkamayacakFenerbahçe derbisi öncesi Galatasaray'a kötü haber: Sahaya çıkamayacak

MAÇ SAATİ DEĞİŞTİ

Normalde 20.45’te açıklanacağı duyurulan final mücadelesi olumsuz hava şartları nedeniyle 18.45’e alındı.

ffdfdf.jpg

FENERBAHÇE’DEN TARAFTARLARA UYARI

Karşılaşmaya artık 24 saatten az bir zaman kalırken Fenerbahçe’den taraftarlara yönelik bir açıklama geldi. Sarı-lacivertliler yaptığı paylaşımla taraftarlara uyarıda bulundu.

2024/11/08/hbfb.jpg

Final maçına yönelik direktifleri duyuran Fenerbahçe’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

  • 10 Ocak 2026 Cumartesi günü saat 18.45’te Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanacak olan Galatasaray - Fenerbahçe Turkcell Süper Kupa Finali öncesinde, taraftarlarımızın stadyuma ulaşım sürecinde herhangi bir olumsuzluk yaşamamaları adına aşağıdaki hususlara dikkat etmeleri önem arz etmektedir.
  • Şahsi araçlarıyla stadyuma gelecek taraftarlarımızın; Kuzey Marmara Otoyolu (O-7) - Fenertepe Kavşağı - Eski Edirne Caddesi - Rıfat Ilgaz Caddesi - Olimpiyat Yolu güzergâhını kullanarak, kendileri için tahsis edilen otoparklara yönelmeleri gerekmektedir.
  • İl içinden toplu taşıma ile ulaşım sağlayacak taraftarlarımızın ise saat 14.15 itibarıyla yalnızca M9 Metro Hattı üzerinde yer alan Ataköy ve Yenibosna metro duraklarını kullanarak Atatürk Olimpiyat Stadyumu’na intikal etmeleri gerekmektedir.
  • Güvenli, düzenli ve sorunsuz bir organizasyon için taraftarlarımızın, belirtilen güzergâh ve saatlere hassasiyet göstermelerini önemle rica ederiz.
  • Büyük Fenerbahçe Taraftarına final müsabakasında takımımıza verecekleri destek için teşekkür ederiz

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

