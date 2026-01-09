Galatasaray derbisine saatler kala Fenerbahçe'den uyarı

Süper Kupa finalinde Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. 10 Ocak Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanacak mücadele saat 18.45’te başlayacak.

MAÇ SAATİ DEĞİŞTİ

Normalde 20.45’te açıklanacağı duyurulan final mücadelesi olumsuz hava şartları nedeniyle 18.45’e alındı.

FENERBAHÇE’DEN TARAFTARLARA UYARI

Karşılaşmaya artık 24 saatten az bir zaman kalırken Fenerbahçe’den taraftarlara yönelik bir açıklama geldi. Sarı-lacivertliler yaptığı paylaşımla taraftarlara uyarıda bulundu.

Final maçına yönelik direktifleri duyuran Fenerbahçe’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: