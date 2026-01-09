Fenerbahçe derbisi öncesi Galatasaray'a kötü haber: Sahaya çıkamayacak

Bu sezon yeni formatıyla oynanan Süper Kupa’da Galatasaray ile Fenerbahçe, finalde karşı karşıya gelecek.

MAÇIN SAATİ DEĞİŞTİ

10 Ocak Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanacak mücadele saat 18.45’te başlayacak. Normalde 20.45 olarak duyurulan maç saati olumsuz hava şartları nedeniyle 18.45’e alındı.

WILFRIED SINGO SAHADA OLMAYACAK

Karşılaşma öncesi artık son hazırlıklarını yapan Galatasaray’a Wilfried Singo’dan kötü haber geldi. Haluk Yürekli’nin haberine göre; oyuncu, Fenerbahçe derbisinde oynamayacak. Wilfried Singo'nun geniş kadroda yer alabileceği ifade edilirken oynaması beklenmiyor.

ATLETICO MADRID MAÇINA YETİŞMESİ PLANLANIYOR

Çalışmalarına ayrı olarak devam eden Wilfried Singo’nun UEFA Şampiyonlar Ligi’nde oynanacak olan Atletico Madrid maçına ancak yetişebileceği belirtildi.

10 MAÇTA 1 ASİST KAYDETTİ

Sezon başında Monaco’dan transfer edilen Wilfried Singo, Galatasaray formasıyla 10 maça çıktı ve 1 asist kaydetti. Wilfried Singo, sakatlıkları nedeniyle Galatasaray formasıyla 12 maç kaçırdı.