Fenerbahçeli milyarder Hamdi Ulukaya 2. Lig ekibine milyon dolarlar verdi

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden 24 Erzincanspor’da gerçekleştirilen Olağanüstü Seçimli Genel Kurul sonucunda Alaattin Yavuz Güneş, başkanlığa seçildi.

İLK TEBRİK HAMDİ ULUKAYA’DAN GELDİ

TFF 1. Lig hedefi için çalışmalarına başlayan Alaattin Yavuz Güneş ve yeni yönetim kuruluna ilk tebrik Chobani’nin sahibi Hamdi Ulukaya’dan geldi.

Erzincanlı olan Hamdi Ulukaya seçimin ardından, “24 Erzincanspor Başkanlığına seçilen hemşehrim Alaattin Yavuz Güneş'i tebrik ediyor, başarılar diliyorum. Erzincanspor için yüreğindeki heyecanı her daim taze tutan ve memleketimizin yeşil sahalardaki marka değerini artırmak için çalışan herkese selam olsun” dedi.

24 Erzincanspor Başkanı Alaattin Yavuz Güneş

YENİ YÖNETİME 2 MİLYON DOLARLIK KATKI

Karadeniz Gazetesi’nde yer alan habere göre; Hamdi Ulukaya’nın desteği bununla sınırlı kalmadı. Alaattin Yavuz Güneş ile iyi bir dostluğu olduğu belirtilen Hamdi Ulukaya’nın yeni yönetime 2 milyon dolarlık bir yardımda bulunduğu kaydedildi.

SEZON BAŞINDA FENERBAHÇE’YE SPONSOR OLDU

ABD merkezli yoğurt markası olan Chobani’nin sahibi olan Hamdi Ulukaya, sezon başında Fenerbahçe ile yaptığı sponsorluk anlaşmasıyla gündeme geldi. Stat ve Avrupa forma göğüs sponsoru olan Hamdi Ulukaya, sarı-lacivertlilere yıllık 10 milyon euro destek sağlıyor.