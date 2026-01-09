Guendouzi sahaya indi: Fenerbahçe derbiye hazır

Yayınlanma:
Fenerbahçe, Galatasaray ile oynayacak Süper Kupa finalinin hazırlıklarını tamamladı. Yeni transfer Matteo Guendouzi, takımla ilk antrenmanına çıktı.

Turkcell Süper Kupa finalinde yarın Galatasaray ile karşılaşacak Fenerbahçe, müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.

TEDESCO YÖNETİMİNDE YAPILDI

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirildi.

GUENDOUZI İLK ANTRENMANA ÇIKTI

Fenerbahçe'nin İtalyan ekibi Lazio'dan yeni transferi Matteo Guendouzi, sarı-lacivertli ekiple ilk antrenmanına çıktı.

Salonda core çalışmasıyla başlayan antrenman, sahada yapılan ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle devam etti. Pas çalışmasının ardından yapılan taktiksel ve bireysel programlarla hazırlıklar tamamlandı. Fenerbahçe, antrenmanın ardından tesislerde kampa girdi.

SÜPER KUPA FİNALİ ATATÜRK OLİMPİYAT STADI'NDA

Galatasaray ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği Turkcell Süper Kupa finali yarın saat 20.30'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacak.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

