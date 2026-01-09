Osimhen Sivas Belediye Meclisi'nden çıktı

Yayınlanma:
Sivas Belediye Meclisi'nde yapılan seçimde şaşkınlık yaratan bir gelişme yaşandı. Oy pusulalarından birinde, Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen'in ismi çıktı.

Sivas Belediye Meclisi’nin 2026 yılının ilk toplantısı gerçekleştirildi.
7 Ocak Çarşamba günü yapılan toplantıda gündem maddeleri görüşülürken, Meclis Denetim Komisyonu Üye Seçimi sırasında yaşanan bir olay dikkat çekti.

VICTOR OSIMHEN'E OY ÇIKTI

Sivas Belediye Meclisi’nin Ocak ayı toplantısında Denetim Komisyonu Üye Seçimi yapıldı.
Beş adayın bulunduğu oylama sırasında kullanılan oylardan birisi, meclis salonunda büyük şaşkınlık yarattı.
Oy pusulalarından birinde, Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen'in adı çıktı.

GEÇERSİZ SAYILDI

Meclis üyelerini şaşkına çeviren bu oy, seçim kuralları gereği geçersiz sayıldı.
Söz konusu oyun kime ait olduğu açıklanmazken, yaşanan bu ilginç an sosyal medyada gündem oldu.

OSIMHEN'İN GALATASARAY PERFORMANSI

Bu sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda toplam 16 maça çıkan Victor Osimhen, 12 gollük katkı sağladı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

