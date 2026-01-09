Galatasaray ve Fenerbahçe, Süper Kupa finalinde karşı karşıya gelecek.

10 Ocak Cumartesi (yarın) Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak derbi, saat 20.30'da başlayacak ve ATV'den naklen yayınlanacak.

DERBİ ÖNCESİ BÜYÜK ENDİŞE

Süper Kupa finalinde yağmurlu ve fırtınalı bir hava durumu olması bekleniyor.

Yıllardır rüzgar sorunuyla bilinen Atatürk Olimpiyat Stadı'nda da derbi öncesi iki takımda da endişe hakim.

Derbi öncesi yağmur ve fırtına uyarısı

ALARM VERİLDİ

Meteoroloji, derbi saatinde kuvvetli yağış ve fırtına şeklinde lodos beklendiğini açıkladı.

Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) yapılan açıklamada, "Lodos (güney-batı) yönlü rüzgarın, cumartesi akşam saatlerinden (20.00) itibaren kısa süreli hamlelerle kuvvetli fırtına (60-90 km/s) şeklinde eseceği, beraberinde sağanak ve yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor" ifadeleri kullanıldı.

METEOROLOJİ'DEN AÇIKLAMA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesindeki tahminlere göre; maç saatinde hava sıcaklığı 12 dereceyi gösterecek.

Kuvvetli rüzgar ve yağmur yağışlı olmasının beklendiği belirtilirken, nem oranının yüzde 92 olacağı aktarıldı.

AKILLARA VIVIANO GELDİ

8 Şubat 2022 tarihinde Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Fatih Karagümrük ve Konyaspor karşı karşıya gelmişti.

Uzatmalara giden maçı Fatih Karagümrük 5-4 kazanırken, maça Karagümrük'ün file bekçisi Emiliano Viviano damga vurmuştu.

İtalyan kaleci, mücadelenin uzatma dakikalarında soğuktan titremişti.

Üşüyen görüntüsü hafızalara kazınan Viviano, maçtan sonra yaptığı açıklamada, ''İzlanda’da, Faroe Adaları’nda ve Estonya’da maça çıktım ama böyle bir soğuk görmedim'' ifadelerini kullanmıştı.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi fırtına uyarısı verilmesi sonrası Viviano'nun görüntüsü sosyal medyada yeniden gündem oldu.

BİLETLER TÜKENDİ

Kötü hava şartları, derbide ortaya konacak futbolun kalitesini aşağı çekerken tribünleri dolduracak taraftarları da zor durumda bırakacak. Biletleri günler öncesinden tükenen ve yaklaşık 70 bin futbolseverin izlemesi beklenen derbide, etkili yağış ve kuvvetli rüzgârın seyir keyfini olumsuz etkilemesi bekleniyor.

Fenerbahçe taraftarı zor durumda kalabilir

EN ÇOK FENERBAHÇE TARAFTARI ETKİLENECEK

Hava Forum, Süper Kupa finalinin oynanacağı stat olan Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki şiddetli rüzgar için uyarılarda bulundu.



Fenerbahçe taraftarlarının yer alacağı Kuzey Kale Arkası tribününün lodostan en çok etkilenecek yer olacağını belirten Hava Forum, "Cumartesi 20.30'da Atatürk Olimpiyat Stadyumundaki Galatasaray-Fenerbahçe maçında kuvvetli lodos hamleleri ve yağmur bekliyoruz. Lodosu karşıdan alacak olan Fenerbahçelilerin bulunacağı Kuzey Kale Arkası tribünü lodostan en çok etkilenecek tribün olacak..." paylaşımını yaptı.

DURSUN ÖZBEK ŞANLIURFA'YI İSTEMİŞTİ

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, daha önce yaptığı açıklamalarda Süper Kupa finalinin Anadolu'da bir şehirde oynanmasını istediğini söylemişti.

Özbek, özellikle finalin Şanlıurfa'da yapılmasını istediğini belirtmişti.