Kredi ya da kredi kartı başvurusunda bulunan pek çok kişi, kredi notları yüksek olmasına rağmen bankalardan ret cevabı alabiliyor.

Bankacılık alanında sıkılaşan denetimlerle birlikte, artık yalnızca ödeme geçmişi değil, müşterilerin hesap kullanım alışkanlıkları da değerlendirmede önemli bir kriter olarak öne çıkıyor.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; bankalar, kredi değerlendirme aşamasında ''davranışsal risk analizi'' olarak adlandırılan yönteme daha fazla ağırlık veriyor.

Bu doğrultuda müşterilerin son dönemdeki gelir-gider hareketleri, harcama düzenleri ve yapılan transferlerin kaynağı ayrıntılı biçimde mercek altına alınıyor.

Yasa dışı bahis oynayan kişilere bankalar kredi ve kredi kartı vermeyecek.

OTOMATİK OLARAK SİSTEM DIŞI BIRAKILACAK

Sanal bahis platformlarına yönelik ödemeler, kaynağı net olmayan para transferleri ile ani ve düzensiz finansal hareketler risk göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Yapay zeka destekli analiz sistemleri ve kara para ile mücadele (AML) yazılımları aracılığıyla riskli grupta yer alan müşteriler, kredi ve kredi kartı başvurularında otomatik olarak sistem dışı bırakılabiliyor.

PARANIN NASIL KAZANILDIĞI VE HARCANDIĞI ÖNEMLİ

Uzmanların değerlendirmesine göre bankalar, artık müşterilerin yalnızca kazanç düzeyine değil, gelirin kaynağına ve nasıl kullanıldığına da odaklanıyor.

Düzenli maaş akışı ve dengeli harcama alışkanlıkları olumlu karşılanırken, gelirle örtüşmeyen harcamalar ile bahis gibi riskli alanlarla ilişki, krediye ulaşmayı zorlaştırabiliyor.

Bu tutumun temelinde ise hem mevzuat gereklilikleri hem de bankaların giderek daha ihtiyatlı bir politika benimsemesi yer alıyor.