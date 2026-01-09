Piyasalarda son günlerde yaşanan ani geri çekilmeler yatırımcının kafasını karıştırırken, Midas Araştırmanın yaptığı çalışmaya göre, küresel emtia piyasalarını yöneten dev endeksler, her senenin başında yaptıkları "yeniden dengeleme" operasyonu için düğmeye bastı.

Bloomberg Commodity Index (BCOM) ve S&P GSCI gibi devlerin portföy ağırlıklarını güncellemesi, piyasada milyarlarca dolarlık bir hareketliliğe neden oldu.

Her yıl uygulanan bu yeniden dengeleme sürecinin, bu kez kıymetli metallerin 2025’teki yükselişi nedeniyle daha belirgin hissedildiği belirtildi.

Altın ve gümüşün geçen yılki yüksek performansı, fon portföylerindeki paylarının, belirlenen sınırların üzerine çıkmasına yol açtı.

Kanal 6'nın haberine göre, bu nedenle fonlar, altın ve gümüşte satışa gitmek zorunda kaldı.

Citi verileri, piyasada yaklaşık 13,6 milyar dolarlık bir satış baskısının oluştuğuna işaret ederken, özellikle gümüşte düşüşlerin çok daha sert yaşandığını belirtti.

14 OCAK İŞARET EDİLDİ

Yatırımcıların dikkat etmesi gereken tarih için 14 Ocak işaret edildi. Dev fonların milyarlarca dolarlık satış işlemini piyasada sert dalgalanma yaratmamak için beş iş gününe yayarak gerçekleştirdiği aktarıldı.

ALTIN TAHMİNİ / GÜMÜŞ TAHMİNİ

Uzmanlar bugün başlayan bu sürecin, 14 Ocak mesai bitiminde sona ereceğini açıkladı.

Bu tarihe kadar altın ve gümüş fiyatları üzerinde, piyasa koşullarından bağımsız ve tamamen teknik nedenlere dayalı bir satış baskısının devam edebileceği belirtilirken, yaşanan düşüşlerin teknik bir temizlik yapıldığını gösterdiği ifade edildi.