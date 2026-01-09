Altın ve gümüşte büyük satış alarmı: 14 Ocak için tarih verildi

Altın ve gümüşte büyük satış alarmı: 14 Ocak için tarih verildi
Yayınlanma:
Güncelleme:
Altın ve gümüşte son günlerde görülen sert düşüşlerin, küresel emtia endekslerinin yıllık yeniden dengeleme işlemlerinden kaynaklandığı bildirildi. 13,6 milyar dolarlık satış baskısının ise 14 Ocak’a kadar süreceği belirtildi. Uzmanlardan atın tahmini ve gram tahmini için dikkat çeken yorum geldi.

Piyasalarda son günlerde yaşanan ani geri çekilmeler yatırımcının kafasını karıştırırken, Midas Araştırmanın yaptığı çalışmaya göre, küresel emtia piyasalarını yöneten dev endeksler, her senenin başında yaptıkları "yeniden dengeleme" operasyonu için düğmeye bastı.
Bloomberg Commodity Index (BCOM) ve S&P GSCI gibi devlerin portföy ağırlıklarını güncellemesi, piyasada milyarlarca dolarlık bir hareketliliğe neden oldu.

altin-1.webp

Her yıl uygulanan bu yeniden dengeleme sürecinin, bu kez kıymetli metallerin 2025’teki yükselişi nedeniyle daha belirgin hissedildiği belirtildi.
Altın ve gümüşün geçen yılki yüksek performansı, fon portföylerindeki paylarının, belirlenen sınırların üzerine çıkmasına yol açtı.

altin-3.webp

Kanal 6'nın haberine göre, bu nedenle fonlar, altın ve gümüşte satışa gitmek zorunda kaldı.
Citi verileri, piyasada yaklaşık 13,6 milyar dolarlık bir satış baskısının oluştuğuna işaret ederken, özellikle gümüşte düşüşlerin çok daha sert yaşandığını belirtti.

altin-2.webp

14 OCAK İŞARET EDİLDİ

Yatırımcıların dikkat etmesi gereken tarih için 14 Ocak işaret edildi. Dev fonların milyarlarca dolarlık satış işlemini piyasada sert dalgalanma yaratmamak için beş iş gününe yayarak gerçekleştirdiği aktarıldı.

ALTIN TAHMİNİ / GÜMÜŞ TAHMİNİ

Uzmanlar bugün başlayan bu sürecin, 14 Ocak mesai bitiminde sona ereceğini açıkladı.

gold-silver.webp

Bu tarihe kadar altın ve gümüş fiyatları üzerinde, piyasa koşullarından bağımsız ve tamamen teknik nedenlere dayalı bir satış baskısının devam edebileceği belirtilirken, yaşanan düşüşlerin teknik bir temizlik yapıldığını gösterdiği ifade edildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Tartıdaki sayılara küsmeyin! Yanlış zamanda tartıya çıkmış olabilirsiniz
Altın ve gümüşte büyük satış alarmı: 14 Ocak için tarih verildi
Altın ve gümüşte büyük satış alarmı: 14 Ocak için tarih verildi
ATV'den Süper Kupa öncesi logo krizi: Tepkiler üzerine geri adım attı ama yine olmadı
Süper Kupa ATV'nin aklını karıştırdı
Kredi şartları değişti: Bankalar artık hesap hareketlerini 'röntgen' gibi çekiyor
Derbinin saati değişti
Derbinin saati değişti
Yavaş: Bu haftasonu su kesintisi yapmayacağız, ancak…
Son Dakika | CHP'nin 'en düşük emekli maaşı' önergesi AKP-MHP oylarıyla reddedildi
Fırtına İstanbul'u fena vurdu! Çatılar uçtu: Ağaçlar kökünden söküldü
İstanbul'da fırtına 'kasırga' sınırına dayandı: Ağaçları kökünden sökecek saat belli oldu
Kar bir kez daha İstanbul'a doğru yürüyor! Kritik saatler başladı: Meteorolojik harita İçişlerini de harekete geçirdi
Ekonomi
Konut satışında yeni dönem!
Konut satışında yeni dönem!
Satılık ev ilanında sistem değişiyor: Uzman isim uyardı
Satılık ev ilanında sistem değişiyor: Uzman isim uyardı