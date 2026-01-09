Amerikalılar Xiaomi SU7’yi parçaladı: Başarılarının sırrı Avrupa ve ABD’de şimdilik imkânsız

Rivian yöneticisi RJ Scaringe, teknolojik olarak gelişmiş platformun sırrını tek bir önemli unsurda görüyor: Çin hükümetinin kapsamlı desteği.

Scaringe, SU7'yi çok iyi tasarlanmış ve yüksek düzeyde entegre bir teknoloji platformu olarak tanımlıyor. Ayrıca, Çin'de yaşasaydı muhtemelen kullanacağı otomobillerden biri olacağını da ekliyor. SU7'nin en büyük avantajlarından biri fiyatı: Çin'de yaklaşık 30.000 euro'luk başlangıç ​​fiyatıyla, rakiplerinin çoğundan önemli ölçüde daha ucuz.

Scaringe, aracı parçalarına ayırdıktan sonra Rivian'ın ucuza araç üretme konusunda hiçbir şey öğrenmediğini ve gizli mühendislik hilelerinin olmadığını söylüyor. Ürünün tamamı basitçe iyi. Scaringe, teknolojik olarak gelişmiş platformun açıklamasını önemli bir unsurda görüyor: Çin hükümetinden gelen kapsamlı destek. Dolayısıyla fark, Xiaomi'nin faaliyet gösterdiği ekonomik ortamda yatıyor, diye açıklıyorlar.

Devlet desteği, tüm ekonomik dengeyi değiştiriyor ve Avrupa veya ABD'de tekrarlanması neredeyse imkansız bir durum yaratıyor.

Sermaye maliyeti sıfır hatta negatif, bu da fabrika kurmanın karlı olduğu anlamına geliyor. Bu, tamamen farklı bir olasılığın önünü açıyor - diye belirttiler.

Scaringe'ye göre, Xiaomi SU7'nin bu kadar düşük fiyatlı olmasının nedeni, düşük işçilik maliyetleri, devlet desteği ve düşük sermaye maliyetleri gibi Çin'e özgü faktörlerdir. Rivian, Gürcistan'daki yeni fabrikası için 6,6 milyar dolarlık bir kredi alırken, Xiaomi gibi Çinli üreticiler ABD'de bulunmayan doğrudan devlet sübvansiyonlarından yararlanıyor. Scaringe ayrıca Çin'deki düşük işçilik maliyetlerinin de ek bir avantaj olduğunu belirtiyor.

"Sermaye maliyetlerini sıfıra veya sıfırın altına indirdiğinizde ve işçilik maliyetleriniz çok düşük olduğunda, bunu nasıl başardıklarını tam olarak anlayabilirsiniz," diye açıklıyor.

"Dünyada sihir yok. Her şey analiz edilebilir ve hesaplanabilir," diyerek sözlerini tamamlıyor.