Pazartesi okullar tatil olacak mı? Valilik kar tatilini duyurdu mu?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nin (AKOM), önümüzdeki hafta sonu ve yeni haftaya ilişkin yayımladığı hava tahmin raporuna göre, İstanbul'da pazar akşam saatlerinden karla karışık yağmur görülecek.

Yağışların, 12 Ocak Pazartesi gününün ilk saatlerinden itiabren yerini kar yağışına bırakacağı ve mega kentte 20 santimetreye kadar kar yağabileceğini duyurdu.

GÖZLER İSTANBUL VALİLİĞİ'NE ÇEVRİLDİ

AKOM'un uyarısının ardından İstanbul'da pazartesi günü okulların tatil edilip edilmeyeceği merak konusu oldu.

Gözlerin çevrildiği İstanbul Valiliği, henüz bu yönde bir açıklama yapmadı. Ama Valiliğin en geç pazar günü yapacağı açıklama ile okulların tatil edildiğini duyurması bekleniyor.

Öte yandan Hava Forum adlı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “İstanbullu öğrenciler bu hafta sonu tatiline ek olarak muhtemelen pazartesi ve/veya salı bir de kar tatili alacak gibi duruyor. Hoş olmaz mı hafta sonu ile birleşen bir kar tatili?” ifadelerine yer verildi.