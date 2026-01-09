Pazartesi okullar tatil olacak mı? Valilik kar tatilini duyurdu mu?

AKOM, pazartesi gece saatlerinden itibaren İstanbul'da yoğun kar yağışının etkili olacağını duyurdu. Açıklamanın ardından gözler İstanbul Valiliği'nden gelecek kar tatili haberine çevrildi. Valilik okulların tatil edildiğini duyurdu mu? Pazartesi İstanbul'da okullar tatil mi? İşte detaylar...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nin (AKOM), önümüzdeki hafta sonu ve yeni haftaya ilişkin yayımladığı hava tahmin raporuna göre, İstanbul'da pazar akşam saatlerinden karla karışık yağmur görülecek.

Yağışların, 12 Ocak Pazartesi gününün ilk saatlerinden itiabren yerini kar yağışına bırakacağı ve mega kentte 20 santimetreye kadar kar yağabileceğini duyurdu.

İstanbullular kardan bata çıka yürüyecek! AKOM tarihi açıkladıİstanbullular kardan bata çıka yürüyecek! AKOM tarihi açıkladı

GÖZLER İSTANBUL VALİLİĞİ'NE ÇEVRİLDİ

AKOM'un uyarısının ardından İstanbul'da pazartesi günü okulların tatil edilip edilmeyeceği merak konusu oldu.

Gözlerin çevrildiği İstanbul Valiliği, henüz bu yönde bir açıklama yapmadı. Ama Valiliğin en geç pazar günü yapacağı açıklama ile okulların tatil edildiğini duyurması bekleniyor.

İstanbul pazartesi kara teslim olacak: Meteoroloji uzmanı 'Bütün planları iptal edin, evde kalın'İstanbul pazartesi kara teslim olacak: Meteoroloji uzmanı 'Bütün planları iptal edin, evde kalın'

Öte yandan Hava Forum adlı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “İstanbullu öğrenciler bu hafta sonu tatiline ek olarak muhtemelen pazartesi ve/veya salı bir de kar tatili alacak gibi duruyor. Hoş olmaz mı hafta sonu ile birleşen bir kar tatili?” ifadelerine yer verildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

