İstanbul pazartesi kara teslim olacak: Meteoroloji uzmanı 'Bütün planları iptal edin, evde kalın'

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi, 10 Ocak Cumartesi gününe ilişkin hava tahmin raporuna göre, öğle saatlerinden itibaren Marmara Bölgesi için fırtına, Trakya kesimi için şiddetli yağış bekleniyor. Meteoroloji, fırtınanın şiddetinin saatte 90 km'ye çıkacağı konusunda uyardı.

İSTANBUL PAZARTESİ KARA TESLİM OLACAK

Yetkililer, kuvvetli rüzgarla birlikte ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini vurguladı.

AKOM ise Çarşamba sabah saatlerine kadar sıcaklıkların -1 ila 4 derece aralığında seyredeceği, pazar akşamından itibaren karla karışık yağmur ve yüksek bölgelerde kar, pazartesi ilk saatlerden (05.00) itibaren yer yer kuvvetli kar şeklinde etkili olması bekleniyor.

İstanbullular kardan bata çıka yürüyecek! AKOM tarihi açıkladı

48 KENT İÇİN "SARI" ALARM

Meteoroloji, 48 kenti "sarı kod" ile uyardı. MGM'nin uyardığı kentler sırasıyla şöyle:

"Afyonkarahisar, Ağrı, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Muğla, Muş, Rize, Sakarya, Siirt, Tekirdağ, Trabzon, Tunceli, Uşak, Van, Zonguldak, Bayburt, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Karabük ve Düzce."

PROF. KADIOĞLU’NDAN PAZARTESİ UYARISI

Öte yandan İTÜ Öğretim Üyesi ve Afet Yönetimi Uzmanı Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, pazartesi günü İstanbul’da beklenen kar yağışı ile ilgili sosyal medya hesabından dikkat çeken bir uyarı yaptı.

Meteoroloji "Dikkat" diyerek kuvvetli yağış ve kar açıklaması yaptı: Bu illeri özellikle uyardı!

Kadıoğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Haftaya pazartesi için İstanbul’da hiç kimseye söz vermeyin. Uygun hava sıcaklığı ile yağış, tam kar kıvamında. Salı ise her zamanki gibi sallantıda şu an. Teknolojinin nimetlerinden yararlanıp evden çalışmayı düşünün derim ama sakalım yok.”