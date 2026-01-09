Meteoroloji "Dikkat" diyerek kuvvetli yağış ve kar açıklaması yaptı: Bu illeri özellikle uyardı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın batı bölgelerde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak, İzmir, Aydın, Muğla, Manisa, Balıkesir ve Bursa çevreleri ile Çanakkale'nin güney ve doğusunda yerel kuvvetli olacak.

Trakya'da yarın görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak, Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ'ın iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BİRÇOK BÖLGEDE FIRTINA BEKLENİYOR

Marmara, Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı (Eskişehir) ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde ise yarın rüzgarın güney ve batı yönlerden kuvvetli ve fırtına, yer yer kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

FIRTINA VE ŞİDDETLİ YAĞIŞLARA KARŞI UYARI

Fırtına nedeniyle oluşabilecek ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenme riski, yağışlar nedeniyle oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.​​​

GÜNEYDOĞU ANADOLU İÇİN KAR, FIRTINA VE ÇIĞ UYARISI

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Güneydoğu Anadolu Bölgesi için kuvvetli kar yağışı, fırtına, buzlanma ve çığ tehlikesi uyarısı yaparak, özellikle Batman, Diyarbakır, Siirt ve Şırnak’ın bazı ilçelerinde kar yağışının etkisini artırmasının beklendiğini bildirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan değerlendirmede, “Diyarbakır ve Batman’ın kuzeyi, Siirt ve Şırnak’ın doğusu kuvvetli kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor” denildi. Açıklamada, Batman’ın kuzeyi, Şırnak’ın doğusu, Diyarbakır’ın kuzeydoğusu ve Siirt’in doğusunda kar yağışının 10-20 santimetreye ulaşması, yüksek kesimlerde ise 20 santimetrenin üzerine çıkmasının beklendiği belirtildi. Kuvvetli kar yağışının, cumartesi günü sabah saatlerine kadar etkili olacağı kaydedildi.

Meteoroloji, kuvvetli yağışlarla birlikte “ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, yükseklerde tipi” gibi olumsuzlukların yaşanabileceği uyarısında bulundu. Sabah ve gece saatlerinde pus hadisesinin de beklendiği bildirildi.