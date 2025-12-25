Bankalar birer birer açıkladı: Faizsiz kredide tutar 90 bin TL'ye dayandı!

İhtiyaç kredisi faizlerinin yüksek seviyesini sürdürmesi, tüketicileri “faizsiz kredi” seçeneklerine yönlendiriyor.

Bankaların yeni müşteri kampanyaları kapsamında sunduğu faizsiz krediler ise, 2025’in son günlerinde 90 bin TL’ye kadar ulaştı.

Mevduat faizi aşağı, kredi faizi yukarı...

İŞTE BANKA BANKA SIFIR FAİZLİ KREDİLER

İŞ BANKASI: 55 BİN TL

3 ay vadeli 25.000 TL’ye varan Taksitli Nakit Avans 1 ay vadeli 30.000 TL’ye varan Ek Hesap

AKBANK: 60 BİN TL

6 ay vadeli, 35.000 TL'ye varan kredi 3 ay vadeli, 25.000 TL'ye varan Taksitli Avans fırsatı

ENPARA: 75 BİN TL

6 aya varan vade ile, 75.000 TL’ye kadar faizsiz ve masrafsız ihtiyaç kredisi

GARANTİ BBVA: 75 BİN TL

Faizsiz 25.000 TL'ye varan taksitli avans hesap Sigortasız, masrafsız, faizsiz 50.000 TL'ye varan kredi

QNB: 85.000 TL

3 ay vadeli, 60.000 TL ihtiyaç kredisi 3 ay vadeli, 25.000 TL taksitli nakit avans

DENİZBANK: 90 BİN TL

3 ay vadeli, 65.000 TL'ye varan kredi 3 ay vadeli, 25.000 TL'ye varan taksitli nakit avans

BÜTÜN TÜKETİCİLER İÇİN GEÇERLİ DEĞİL

Uzmanlar, faizsiz kredilerde sunulan maksimum limitin 90 bin TL’ye kadar çıkabildiğini belirtse de, bu tutarın tüm başvuru sahipleri için geçerli olmadığını vurguluyor. Kredi notuna göre bazı tüketiciler için daha düşük limitler uygulanabiliyor.

Faizsiz kredilerin bir bölümü, “taksitli nakit avans” şeklinde sunuluyor. Bu yöntemle bankalar, yeni müşterilere aynı zamanda kredi kartı da sağlıyor. Uzmanlar, tüketicilerin ilerleyen dönemlerde kart aidatı gibi ek ücretlerle karşılaşma ihtimaline karşı dikkatli olmaları gerektiğini belirtiyor.

Faizsiz kredilerde vade, ağırlıklı olarak 3 ay ve en yüksek 6 aya kadar çıkabiliyor. Bu durum tüketicinin, kredilerin geri ödeme sürecinde daha yüksek taksit tutarları ile karşılaşasını da beraberinde getiriyor ve nakit akışını olumsuz etkileyebiliyor.