Mevduat faizi aşağı, kredi faizi yukarı...

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), piyasaların beklediği adımı atarak politika faizini 150 baz puanlık indirimle yüzde 38 seviyesine çekti. Ancak Merkez'in bu hamlesi bankaların tabelalarına tam tersi şekilde yansıdı. Bankacılık sektöründe kredi faizleri tırmanışa geçerken, mevduat faizlerinde ibre aşağı döndü.

İHTİYAÇ KREDİSİNDE SON 3 AYIN ZİRVESİ

Nakit sıkışıklığı yaşayan halkın can simidi olan ihtiyaç kredilerinde faizler el yakmaya başladı. Bankalardaki ortalama ihtiyaç kredisi faizleri, geçen hafta yüzde 64,57 seviyesine ulaşarak son üç ayın en yüksek noktasına çıktı. Sadece bir hafta içinde kredi faizlerinde yaklaşık 200 baz puanlık bir sıçrama yaşandı.

Merkez Bankası'nın fonlama maliyeti (yıllık bileşik yüzde 46 civarı) düşerken, bankaların vatandaşa sunduğu kredi faizi ile aradaki farkın giderek açılması dikkat çekti.

TİCARİ KREDİLERDE DE TABLO AYNI

Faiz şoku sadece bireysel tüketiciyi değil, iş dünyasını da vurdu. Ortalama ticari kredi faizleri geçen hafta yaklaşık 250 baz puanlık sert bir artışla yüzde 54,57'ye yükseldi. Bu oran da son iki ayın zirvesi olarak kayıtlara geçti.

Uzmanlar, kredi faizleri ile Merkez Bankası faizi arasındaki bu uçurumun sebebini; geleceğe dönük enflasyon beklentileri, artan risk primi ve bankaların kar marjlarını koruma isteğine bağlıyor.

MEVDUATÇIYA KÖTÜ HABER: FAİZLER ERİYOR

Kredi faizlerini artıran bankalar, vatandaşa ödediği mevduat faizinde ise "cimri" davrandı. Mevduat faizlerinde belirgin bir düşüş eğilimi başladı.

Piyasanın gösterge oranı kabul edilen 1-3 ay vadeli mevduat faizleri, geçen hafta yüzde 47,74 seviyesine geriledi. Son üç ayda mevduat faizlerinde yaşanan erime yaklaşık 300 baz puanı buldu.