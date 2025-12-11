Merkez Bankası 2025'in son faiz kararını açıkladı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yılın 8. faiz kararını açıkladı.
TCMB, yılın son faiz kararında 150 baz puan indirime giderek politika faizini 39 buçuktan 38 puana indirdi.
Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı sonrası 2025'in son faiz kararını açıklamış oldu.
PPK METNİNDE ENFLASYONDA İYİLEŞME VURGUSU
PPK metninde şu açıklama yapıldı:
"Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 39,5’ten yüzde 38’e indirilmesine karar vermiştir. Kurul ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 42,5’ten yüzde 41’e, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 38’den yüzde 36,5’e indirmiştir.
Kasım ayında tüketici enflasyonu gıda fiyatlarındaki gelişmelerle beklenenden düşük gerçekleşmiştir. Enflasyonun ana eğilimi eylül ayındaki artıştan sonra ekim ve kasım aylarında bir miktar gerilemiştir. Üçüncü çeyrekte dönemlik büyüme öngörülenden yüksek gerçekleşmiştir. Son çeyreğe ilişkin öncü göstergeler talep koşullarının dezenflasyon sürecine verdiği desteğin sürdüğüne işaret etmektedir. Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları iyileşme işaretleri göstermekle birlikte dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam etmektedir.
Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşu talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendirecektir. Kurul politika faizine ilişkin atılacak adımları; enflasyon gerçekleşmelerini, ana eğilimini ve beklentilerini göz önünde bulundurarak ara hedeflerle uyumlu biçimde dezenflasyonun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleyecektir. Adımların büyüklüğü, enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla gözden geçirilmektedir. Enflasyon görünümünün ara hedeflerden belirgin bir biçimde ayrışması durumunda, para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır.
Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması halinde parasal aktarım mekanizması ilave makroihtiyati adımlarla desteklenecektir. Likidite koşulları yakından izlenmeye ve likidite yönetimi araçları etkili şekilde kullanılmaya devam edilecektir.
Kurul, politika kararlarını enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir. Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacaktır.
Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti beş iş günü içinde yayımlanacaktır."
Merkez, ekim ayı toplantısında politika faizini yüzde 40,5 seviyesinden yüzde 39,5'e çekmişti.
ANKETLERDEN '150 BAZ PUAN' ÇIKTI
Kritik toplantı öncesi CNBC-e tarafından düzenlenen beklenti anketi sonuçlandı. 22 piyasa katılımcısının yer aldığı ankete göre, ekonomistlerin medyan beklentisi faizin 150 baz puan daha indirilmesi yönünde olmuştu.
Anketin detaylarına bakıldığında piyasadaki beklenti dağılımı şöyle şekillendi:
5 katılımcı 100 baz puan,
13 katılımcı 150 baz puan,
4 katılımcı ise 250 baz puanlık bir indirim öngördü.
AA Finans'ın 38 ekonomisle yaptığı beklenti anketinde ise 14 ekonomist 100 baz puan, 17'si 150 baz puan ve 7'si 200 baz puan indirileceğini tahmin etti. 150 baz puan indirim beklentisi güçlü olmuştu.
4 TOPLANTI ÜST ÜSTE İNDİRİM
Fed Başkanı Powell’dan faiz kararı değerlendirmesi
TCMB son olarak ekimde 100 baz puan, eylül toplantısında 250 baz puanlık indirim kararı almıştı. Temmuz ayında ise 300 baz puanlık indirim gelmişti.
Böylece bugün ile beraber 4 toplantı üst üste faiz indirimine gidilmiş oldu.