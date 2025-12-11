Fed Başkanı Powell’dan faiz kararı değerlendirmesi

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, politika faizini yüzde 3.50-3.75 bandına indiren kararın ardından düzenlediği basın toplantısında ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Powell, enflasyon ve istihdam arasında zorlu bir dengeleme içinde olduklarını ifade etti.

"BEKLEMEK İÇİN İYİ BİR KONUMDAYIZ"

Powell'ın açıklamalarının ana mesajı, politikanın şu anda "nötr" bir seviyeye yakın olduğu ve bir süre beklemeye uygun bir konumda bulunulduğuydu. Powell, "Politika faizimiz, 'nötr' seviyeye ilişkin tahminlerin geniş aralığı içinde yer alıyor. Ekonominin nasıl gelişeceğini görmek için beklemek açısından iyi bir konumdayız" dedi. Ayrıca "nötr aralığın üst sınırında" olduklarını ekledi.

ENFLASYON YÜKSEK, İSTİHDAM RİSKLERİ ARTTI

Fed Başkanı, kısa vadeli enflasyon risklerinin hala yukarı yönlü olduğunu, ancak tarifelerin etkisi geçtikten sonra düşüş trendine yeniden başlamasını beklediklerini söyledi. İstihdam cephesinde ise durum daha farklı. Powell, "İstihdama yönelik aşağı yönlü risklerin son aylarda arttığı görülüyor" ifadesini kullanarak işgücü piyasasındaki risklere dikkat çekti.

"POLİTİKA İÇİN RİSKİZ BİR YOL YOK"

Bu iki hedef arasındaki gerilimi yönetmenin zorluğuna değinen Powell, "Kısa vadede, enflasyona yönelik riskler yukarı yönlü, istihdama yönelik riskler ise aşağı yönlü, bu zorlu bir durum. İstihdam ve enflasyon hedeflerimiz arasındaki bu gerilimi yönetirken, politika açısından risksiz bir yol yok" şeklinde konuştu. Powell, son aylarda risk dengesinin istihdam lehine kaydığını da belirtti.

"TÜKETİCİ HARCAMALARI SAĞLAM, KONUT SEKTÖRÜ ZAYIF"

Powell, mevcut göstergelerin ekonomik faaliyetin ılımlı bir hızla genişlediğini gösterdiğini vurguladı. Tüketici harcamalarının ve işletme yatırımlarının sağlam kaldığını, buna karşılık konut sektörü faaliyetinin zayıf seyrettiğini aktardı. Federal hükümetin geçici kapanmasının etkilerinin ise gelecek çeyrekte telafi edilmesini beklediklerini söyledi.

OCAK TOPLANTISINA KADAR VERİLER KRİTİK ÖNEMDE

Fed Başkanı, ocak ayındaki bir sonraki toplantıya kadar açıklanacak çok sayıda verinin, politika kararlarını şekillendirmede önemli rol oynayacağını vurguladı. FOMC üyeleri arasındaki görüş ayrılıklarının, mevcut risklerin nasıl değerlendirildiğine dair farklılıklardan kaynaklandığını belirtti.