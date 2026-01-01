Gram altın 6 bin liranın altına indi

Gram altın 6 bin liranın altına indi
Yayınlanma:
Altın fiyatlarına yeni yılda yükseliş trendi dururken, gram altın 6 bin liranın altına indi.

Yeni yılın ilk işlem gününde değerli metaller piyasası, birikim sahiplerinin endişeli takibiyle başladı. 1 Ocak 2026 sabahı itibarıyla gram altın fiyatları 5 bin 900 TL bandında seyrediyor. Çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altını yeni yılın ilk zirvelerini test etmeye başladı.

KAPALIÇARŞI'DA 6 BİN LİRA EŞİĞİNE DAYANDI

2021/11/29/kulce-altin.jpg

Serbest piyasa ve Kapalıçarşı verileri incelendiğinde, gram altının güne 5 bin 960 TL seviyesine yakın bir başlangıç yaptı. Yeni yılın ilk çeyreğine ilişkin yükseliş beklentilerinin fiyatlara yansımasıyla birlikte, milyonlarca kişi "Altın fiyatları düşecek mi?" sorusuna yanıt arıyor.

Altın alacaklar dikkat! Gram 6 bin liraya gerilediAltın alacaklar dikkat! Gram 6 bin liraya geriledi

Ancak mevcut veriler, yerel paradaki değer kaybı ve küresel ons fiyatındaki hareketliliğin etkisiyle fiyatların zirve noktalarda tutunmayı sürdürüyor.

1 OCAK 2026 GÜNCEL ALTIN SATIŞ FİYATLARI

Yılın ilk gününde piyasalarda işlem gören altın türlerine ilişkin rakamlar şu şekilde yansıyor:

Gram altın % 0,22

ALIŞ(TL) 5.965,27

SATIŞ(TL) 5.966,21

Çeyrek Altın % 0,92

ALIŞ(TL) 9.947,00

SATIŞ(TL) 10.205,00

Altın (ONS) % 0,15

ALIŞ($) 4.319,29

SATIŞ($) 4.319,97

GÖZLER ALTIN FİYATLARINDA

2021/11/29/altin-tahmini.jpg

Altın fiyatlarındaki bu sert yükseliş, özellikle tasarruf yapmaya çalışan ücretli çalışanlar için büyük bir engel teşkil ediyor.

İslam Memiş gram altının 8 bin lira olacağı tarihi açıkladıİslam Memiş gram altının 8 bin lira olacağı tarihi açıkladı

Geçmiş yıllarda "yastık altı" birikimi ile geleceğini garanti altına almaya çalışan halk, gram fiyatının 6 bin liraya ulaşmasıyla birlikte alım miktarını en düşük seviyelere indirdi. Piyasa analistleri, yılın ilk yarısında volatilite oranının yüksek seyredeceğine dikkat çekerken, fiyatlardaki bu tırmanışın iç piyasadaki satın alma gücünü baskılamaya devam edeceği öngörülüyor.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Bir dönemin sonu: Japonya 20 yıl sonra ikinci sırada
Bir dönemin sonu: Japonya 20 yıl sonra ikinci sırada
Denizin altında 38 km’lik tünelde kapana kısıldılar: Tüm seferler iptal edildi
Denizin altında 38 km’lik tünelde kapana kısıldılar: Tüm seferler iptal edildi
İstanbul'dan İzmir'e gitmenin maliyeti dudak uçuklattı: Zamlardan sonra gidebilene aşk olsun
İstanbul Valiliğinden beklenen açıklama geldi! İstanbul'da okullar tatil mi?
50 gün sürecek! Zemherinin ardından Hamsin gelecek
50 gün sürecek! Zemherinin ardından Hamsin gelecek
Çok daha fenası yolda! Karlar altındaki 31 il için uyarılar peş peşe geldi
ABD'den Türkiye'ye korkutan deprem uyarısı! Ne yapacaklarını tek tek açıkladı
İktidar medyası duyurdu: Emekli aylıklarına asgari ücret düzenlemesi!
Kar ve buzlanma nedeniyle çok sayıda ilde eğitime ara verildi
İkinci el otomobilde satarken kâr ettiren modeller: Üç yıl önce alanlar şimdi yaşadı
İkinci el otomobilde satarken kâr ettiren modeller: Üç yıl önce alanlar şimdi yaşadı
Ekonomi
Deprem sigortasına zam geldi! Cep yakacak madde eklendi!
Deprem sigortasına zam geldi! Cep yakacak madde eklendi!
İstasyona giden kahroldu! Akaryakıtta fiyatlar değişti
İstasyona giden kahroldu! Akaryakıtta fiyatlar değişti