Gram altın 6 bin liranın altına indi

Yeni yılın ilk işlem gününde değerli metaller piyasası, birikim sahiplerinin endişeli takibiyle başladı. 1 Ocak 2026 sabahı itibarıyla gram altın fiyatları 5 bin 900 TL bandında seyrediyor. Çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altını yeni yılın ilk zirvelerini test etmeye başladı.

KAPALIÇARŞI'DA 6 BİN LİRA EŞİĞİNE DAYANDI

Serbest piyasa ve Kapalıçarşı verileri incelendiğinde, gram altının güne 5 bin 960 TL seviyesine yakın bir başlangıç yaptı. Yeni yılın ilk çeyreğine ilişkin yükseliş beklentilerinin fiyatlara yansımasıyla birlikte, milyonlarca kişi "Altın fiyatları düşecek mi?" sorusuna yanıt arıyor.

Altın alacaklar dikkat! Gram 6 bin liraya geriledi

Ancak mevcut veriler, yerel paradaki değer kaybı ve küresel ons fiyatındaki hareketliliğin etkisiyle fiyatların zirve noktalarda tutunmayı sürdürüyor.

1 OCAK 2026 GÜNCEL ALTIN SATIŞ FİYATLARI

Yılın ilk gününde piyasalarda işlem gören altın türlerine ilişkin rakamlar şu şekilde yansıyor:

Gram altın % 0,22

ALIŞ(TL) 5.965,27

SATIŞ(TL) 5.966,21

Çeyrek Altın % 0,92

ALIŞ(TL) 9.947,00

SATIŞ(TL) 10.205,00

Altın (ONS) % 0,15

ALIŞ($) 4.319,29

SATIŞ($) 4.319,97

GÖZLER ALTIN FİYATLARINDA

Altın fiyatlarındaki bu sert yükseliş, özellikle tasarruf yapmaya çalışan ücretli çalışanlar için büyük bir engel teşkil ediyor.

İslam Memiş gram altının 8 bin lira olacağı tarihi açıkladı

Geçmiş yıllarda "yastık altı" birikimi ile geleceğini garanti altına almaya çalışan halk, gram fiyatının 6 bin liraya ulaşmasıyla birlikte alım miktarını en düşük seviyelere indirdi. Piyasa analistleri, yılın ilk yarısında volatilite oranının yüksek seyredeceğine dikkat çekerken, fiyatlardaki bu tırmanışın iç piyasadaki satın alma gücünü baskılamaya devam edeceği öngörülüyor.