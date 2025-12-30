Çok daha fenası yolda! Karlar altındaki 31 il için uyarılar peş peşe geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Türkiye geneli etkili olan soğuk hava dalgasının yarın da etkisini sürdüreceğini bildirdi.

Meteoroloji, 31 il için kuvvetli kar yağışı uyarısı yaptı. Yapılan son değerlendirmelere göre, kar yağışlarının yarın (31 Aralık Çarşamba) günün ilk saatlerinden itibaren etkili olması bekleniyor.

GÜNEYDOĞU İÇİN KUVVETLİ KAR ALARMI

Meteoroloji, Güneydoğu Anadolu Bölgesi için yaptığı uyarıda, Çarşamba sabah saatlerinden itibaren Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa ile öğle saatlerinden itibaren Mardin, Batman ve Siirt'te kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışları beklendiğini duyurdu.

MGM, kuvvetli kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don ile yükseklerde tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıldı.

DÜZCE, ZONGULDAK VE BARTIN'DA DA KAR BEKLENİYOR

Meteoroloji, Türkiye geneli beklene kuvetli kar yağışının, Düzce, Zonguldak ve Bartın ile Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde de görüleceğini bildirdi.

MGM, açıklamasında "Yağışların zamanla soğumayla birlikte Çarşamba akşam saatlerinden itibaren kıyılarda da kuvvetli kar şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don ile yüksek kar örtüsü olan dik yamaçlarda Çığ ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerini kullandı.

KUVVETLİ KAR YAĞIŞI İÇ ANADOLU DA GÖRÜLECEK

Kuvvetli kar yağışı, kuraklık sorunu yaşauan Konya dahil olmak üzere Karaman'nın güneyinin yüksekleri, Yozgat'ın doğusu, Kayseri ve Niğde'nin yüksekleri ile Tokat ve Sivas çevrelerinde kuvvetli kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji, yer yer 20 santimetrenin üzerine çıkabilecek kar için vatandaşları buzlanma ve don, yükseklerde tipi gibi olumsuzluklara karşı uyardı.

DOĞU'DA BAZI İLLERDE KAR 20 SANTİMETREYİ GEÇECEK

Meteoroloji'den bir uyarı da Doğu Anadolu Bölgesi için geldi.

Çarşamba ve perşembe günleri bölgede beklenen kar yağışının Malatya, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bingöl, Erzurum'un güneyi, Ağrı, Van, Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari'de kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

MGM, yurttaşları kuvvetli kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, yükseklerde tipi, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ gibi olumsuzluklara karşı uyardı.