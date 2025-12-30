Çok daha fenası yolda! Karlar altındaki 31 il için uyarılar peş peşe geldi

Çok daha fenası yolda! Karlar altındaki 31 il için uyarılar peş peşe geldi
Yayınlanma:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son hava tahmin raporuna göre, tüm yurdu etkisi altına alan soğuk hava dalgası 31 Aralık Çarşamba günü de sürecek. Meteoroloji, 31 ili ise kuvvetli kar yağışına karşı uyarırken, kar kalınlığının yer yer 20 santimetrenin üzerine çıkacağı bildirildi. İşte detaylar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Türkiye geneli etkili olan soğuk hava dalgasının yarın da etkisini sürdüreceğini bildirdi.

Meteoroloji, 31 il için kuvvetli kar yağışı uyarısı yaptı. Yapılan son değerlendirmelere göre, kar yağışlarının yarın (31 Aralık Çarşamba) günün ilk saatlerinden itibaren etkili olması bekleniyor.

GÜNEYDOĞU İÇİN KUVVETLİ KAR ALARMI

Meteoroloji, Güneydoğu Anadolu Bölgesi için yaptığı uyarıda, Çarşamba sabah saatlerinden itibaren Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa ile öğle saatlerinden itibaren Mardin, Batman ve Siirt'te kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışları beklendiğini duyurdu.

MGM, kuvvetli kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don ile yükseklerde tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıldı.

kuvvetli-kar.webp

DÜZCE, ZONGULDAK VE BARTIN'DA DA KAR BEKLENİYOR

Meteoroloji, Türkiye geneli beklene kuvetli kar yağışının, Düzce, Zonguldak ve Bartın ile Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde de görüleceğini bildirdi.

MGM, açıklamasında "Yağışların zamanla soğumayla birlikte Çarşamba akşam saatlerinden itibaren kıyılarda da kuvvetli kar şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don ile yüksek kar örtüsü olan dik yamaçlarda Çığ ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerini kullandı.

Yollar buz tuttu, çeşmeler dondu: İşte sıcaklığın eksi 30,3 derece ölçüldüğü Türkiye’nin en soğuk iliYollar buz tuttu, çeşmeler dondu: İşte sıcaklığın eksi 30,3 derece ölçüldüğü Türkiye’nin en soğuk ili

KUVVETLİ KAR YAĞIŞI İÇ ANADOLU DA GÖRÜLECEK

Kuvvetli kar yağışı, kuraklık sorunu yaşauan Konya dahil olmak üzere Karaman'nın güneyinin yüksekleri, Yozgat'ın doğusu, Kayseri ve Niğde'nin yüksekleri ile Tokat ve Sivas çevrelerinde kuvvetli kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji, yer yer 20 santimetrenin üzerine çıkabilecek kar için vatandaşları buzlanma ve don, yükseklerde tipi gibi olumsuzluklara karşı uyardı.

Valilik duyurdu: İstanbul'da 19 ilçeye kar geliyor!Valilik duyurdu: İstanbul'da 19 ilçeye kar geliyor!

DOĞU'DA BAZI İLLERDE KAR 20 SANTİMETREYİ GEÇECEK

Meteoroloji'den bir uyarı da Doğu Anadolu Bölgesi için geldi.

Çarşamba ve perşembe günleri bölgede beklenen kar yağışının Malatya, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bingöl, Erzurum'un güneyi, Ağrı, Van, Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari'de kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

MGM, yurttaşları kuvvetli kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, yükseklerde tipi, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ gibi olumsuzluklara karşı uyardı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Çok daha fenası yolda! Karlar altındaki 31 il için uyarılar peş peşe geldi
ABD'den Türkiye'ye korkutan deprem uyarısı! Ne yapacaklarını tek tek açıkladı
Kar ve buzlanma nedeniyle çok sayıda ilde eğitime ara verildi
İkinci el otomobilde satarken kâr ettiren modeller: Üç yıl önce alanlar şimdi yaşadı
İkinci el otomobilde satarken kâr ettiren modeller: Üç yıl önce alanlar şimdi yaşadı
Yılbaşı için net konuştu: 2026'da büyük sürpriz yapacak! İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya...
Anda kal çünkü hayatın tekrarı yok!
29 Aralık 2025 okullar tatil mi? Kar tatili olan iller hangileri, tatil açıklaması geldi mi?
'Sıra emekli ve memur maaşında' dedi kara haberi verdi! Daha önce de bilmişti
Meteoroloji'den kuvvetli kar uyarısı: 9 ilde göz gözü görmeyecek!
Dünyanın en büyük 33 metrelik yılanı yakalandı
Dünyanın en büyük 33 metrelik yılanı yakalandı
Türkiye
Van'da ölümlü kazada karar: 16 yaşındaki sürücüye 6 yıl hapis
Van'da ölümlü kazada karar: 16 yaşındaki sürücüye 6 yıl hapis
İliç'teki faciada yakınlarını kaybedenler 'adalet' için yürüyecek
İliç'teki faciada yakınlarını kaybedenler 'adalet' için yürüyecek
İstinafın CHP Kurultayı kararının anlamı nedir? CHP'nin avukatı iki ihtimali açıkladı
İstinafın CHP Kurultayı kararının anlamı nedir? CHP'nin avukatı iki ihtimali açıkladı