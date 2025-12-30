Yollar buz tuttu, çeşmeler dondu: İşte sıcaklığın eksi 30,3 derece ölçüldüğü Türkiye’nin en soğuk ili

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan verilere göre, Türkiye’nin en soğuk ili Erzurum oldu. Erzurum’un Karaçoban ilçesinde hava sıcaklığı sıfırın altında 30,3 derece olarak ölçülürken ilçeyi eksi 28 dereceyle Van'ın Çaldıran ilçesi Bezirhane köyü, eksi 26,3 dereceyle ise Muş'un Bulanık ilçesi takip etti.

YOLLAR BUZLA KAPLANDI!

Erzurum'da 2 gündür etkisini gösteren yoğun kar yağışı, geriye dondurucu soğuk bıraktı. Kent merkezinde gece saatlerinde termometreler eksi 12 dereceyi gösterirken araç camları buz tuttu, yollar ve kaldırımlar ise buzla kaplandı. Kentte, çatılarda da buz sarkıtlarının oluşurken çeşmeler de dondu.

KARS’TA TERMOMETRELER EKSİ 19,7 DERECEYİ GÖSTERDİ!

Kars’ta da soğuk hava, günlük yaşamı olumsuz yönde etkilerken hava sıcaklığı sıfırın altında 19,7 dereceye kadar düştü. Şehirde dereler ve göller buzla kaplanırken bitki ve ağaçlar kırağı tuttu.

Vatandaşlar araçlarını soğuktan koruyabilmek amacıyla üzerlerine halı ve battaniye örttü. Sarıkamış ilçesinde ise ev, araba ve işyerlerinin camları buz tutarken bina çatılarında ve doğal gaz bacalarında uzun buz sarkıtları meydana geldi.

Belediye, karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri küreme tuzlama çalışması başlatırken Himmet Bozyel isimli vatandaş, “Geceleri çok soğuk oluyor eksi 20'leri görüyoruz, zemheri soğukları başladı" ifadelerini kullandı.

ARDAHAN’DA ULAŞIM AKSADI!

Ardahan'da ise, yoğun kar yağışı ve soğuk hava etkisini göstermeye devam ederken bu sebeple, şehrin birçok noktasında ulaşım aksadı. Soğuk havanın buzlanmaya yol açtığı şehirde bazı vatandaşlar araçların üstünü soğuktan korumak için örttü.

AĞRI’DA DA DONDURUCU SOĞUKLAR HAKİM!

Hava sıcaklığının eksi 20 derecelerde olduğu Ağrı'da da kar yerini dondurucu soğuklara bırakırken sis nedeniyle görüş mesafesi düştü, nehir ve dereler buzla kaplandı. Sabah saatlerinde işlerine giden vatandaşlar, yollarda oluşan buzlanma nedeniyle güçlükle ilerleyebildi. Sabahın erken saatlerinde hayvan borsasına giden Ağrılıların kaş ve saçlarında kırağı oluştu.

Hayvan pazarına yakın bölgede trafik ışıklarında 2 tırın çarpışması sebebiyle ulaşımda aksama meydana gelirken İnan Cebe, "Hava çok soğuk donuyoruz, sabah saat 5'te hayvan pazarına geliyorum. Ağrı'nın soğuğu başladı, bundan sonra böyle devam eder." sözlerini sarf etti.

İbrahim Uray ise 2 saatte hayvan pazarında olduğunu, havaların bir anda soğuduğunu ve arabayı çalıştırırken çok zorlandıklarını ifade ederken Resul Yatmaz, "Kış yeni başladı. Hava çok soğuk. Ocak, şubat böyle soğuk geçer. Hem sis hem de soğuk var. İşe gidiyorum, kalın elbiseler giydim." dedi.

TUNCELİ’DE ARAÇ CAMLARI BUZ TUTTU!

Tunceli’de ise, gece saatlerinde termometreler eksi 6 dereceye düşerken araç camları buz tuttu. Göletlerin de kısmen donduğu şehirde, belediye ekipleri buzlanan yollarda tuzlama çalışması yaptı.