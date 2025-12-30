Yollar buz tuttu, çeşmeler dondu: İşte sıcaklığın eksi 30,3 derece ölçüldüğü Türkiye’nin en soğuk ili

Yollar buz tuttu, çeşmeler dondu: İşte sıcaklığın eksi 30,3 derece ölçüldüğü Türkiye’nin en soğuk ili
Yayınlanma:
Kış mevsimi kendini iyice hissettirmeye başlarken Erzurum’un Karaçoban ilçesi gece saatlerinde, sıfırın altında 30,3 derece ile Türkiye’nin en soğuk ili oldu. Karaçoban’ı, hava sıcaklığının sıfırın altında 28 derece olarak ölçüldüğü Van’ın Çaldıran ilçesine bağlı Bezirhane Köyü takip etti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan verilere göre, Türkiye’nin en soğuk ili Erzurum oldu. Erzurum’un Karaçoban ilçesinde hava sıcaklığı sıfırın altında 30,3 derece olarak ölçülürken ilçeyi eksi 28 dereceyle Van'ın Çaldıran ilçesi Bezirhane köyü, eksi 26,3 dereceyle ise Muş'un Bulanık ilçesi takip etti.

erzurum.png

YOLLAR BUZLA KAPLANDI!

Erzurum'da 2 gündür etkisini gösteren yoğun kar yağışı, geriye dondurucu soğuk bıraktı. Kent merkezinde gece saatlerinde termometreler eksi 12 dereceyi gösterirken araç camları buz tuttu, yollar ve kaldırımlar ise buzla kaplandı. Kentte, çatılarda da buz sarkıtlarının oluşurken çeşmeler de dondu.

erzurum2.png

KARS’TA TERMOMETRELER EKSİ 19,7 DERECEYİ GÖSTERDİ!

Kars’ta da soğuk hava, günlük yaşamı olumsuz yönde etkilerken hava sıcaklığı sıfırın altında 19,7 dereceye kadar düştü. Şehirde dereler ve göller buzla kaplanırken bitki ve ağaçlar kırağı tuttu.

Vatandaşlar araçlarını soğuktan koruyabilmek amacıyla üzerlerine halı ve battaniye örttü. Sarıkamış ilçesinde ise ev, araba ve işyerlerinin camları buz tutarken bina çatılarında ve doğal gaz bacalarında uzun buz sarkıtları meydana geldi.

Bitlis'te karda mahsur kalan sürücüye 'Örümcek Adam' yetiştiBitlis'te karda mahsur kalan sürücüye 'Örümcek Adam' yetişti

Belediye, karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri küreme tuzlama çalışması başlatırken Himmet Bozyel isimli vatandaş, “Geceleri çok soğuk oluyor eksi 20'leri görüyoruz, zemheri soğukları başladı" ifadelerini kullandı.

kars-kar.png

ARDAHAN’DA ULAŞIM AKSADI!

Ardahan'da ise, yoğun kar yağışı ve soğuk hava etkisini göstermeye devam ederken bu sebeple, şehrin birçok noktasında ulaşım aksadı. Soğuk havanın buzlanmaya yol açtığı şehirde bazı vatandaşlar araçların üstünü soğuktan korumak için örttü.

ardahan.jpg

AĞRI’DA DA DONDURUCU SOĞUKLAR HAKİM!

Hava sıcaklığının eksi 20 derecelerde olduğu Ağrı'da da kar yerini dondurucu soğuklara bırakırken sis nedeniyle görüş mesafesi düştü, nehir ve dereler buzla kaplandı. Sabah saatlerinde işlerine giden vatandaşlar, yollarda oluşan buzlanma nedeniyle güçlükle ilerleyebildi. Sabahın erken saatlerinde hayvan borsasına giden Ağrılıların kaş ve saçlarında kırağı oluştu.

3 kentte hava ulaşımına kar engeli!3 kentte hava ulaşımına kar engeli!

Hayvan pazarına yakın bölgede trafik ışıklarında 2 tırın çarpışması sebebiyle ulaşımda aksama meydana gelirken İnan Cebe, "Hava çok soğuk donuyoruz, sabah saat 5'te hayvan pazarına geliyorum. Ağrı'nın soğuğu başladı, bundan sonra böyle devam eder." sözlerini sarf etti.

İbrahim Uray ise 2 saatte hayvan pazarında olduğunu, havaların bir anda soğuduğunu ve arabayı çalıştırırken çok zorlandıklarını ifade ederken Resul Yatmaz, "Kış yeni başladı. Hava çok soğuk. Ocak, şubat böyle soğuk geçer. Hem sis hem de soğuk var. İşe gidiyorum, kalın elbiseler giydim." dedi.

tunceli.jpg

TUNCELİ’DE ARAÇ CAMLARI BUZ TUTTU!

Tunceli’de ise, gece saatlerinde termometreler eksi 6 dereceye düşerken araç camları buz tuttu. Göletlerin de kısmen donduğu şehirde, belediye ekipleri buzlanan yollarda tuzlama çalışması yaptı.

Kaynak:AA - DHA

Çok daha fenası yolda! Karlar altındaki 31 il için uyarılar peş peşe geldi
ABD'den Türkiye'ye korkutan deprem uyarısı! Ne yapacaklarını tek tek açıkladı
Kar ve buzlanma nedeniyle çok sayıda ilde eğitime ara verildi
İkinci el otomobilde satarken kâr ettiren modeller: Üç yıl önce alanlar şimdi yaşadı
İkinci el otomobilde satarken kâr ettiren modeller: Üç yıl önce alanlar şimdi yaşadı
Yılbaşı için net konuştu: 2026'da büyük sürpriz yapacak! İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya...
Anda kal çünkü hayatın tekrarı yok!
29 Aralık 2025 okullar tatil mi? Kar tatili olan iller hangileri, tatil açıklaması geldi mi?
'Sıra emekli ve memur maaşında' dedi kara haberi verdi! Daha önce de bilmişti
Meteoroloji'den kuvvetli kar uyarısı: 9 ilde göz gözü görmeyecek!
Dünyanın en büyük 33 metrelik yılanı yakalandı
Dünyanın en büyük 33 metrelik yılanı yakalandı
Türkiye
Bakan Ersoy'dan telif açıklaması: 3 milyar TL’yi aşarak rekor kırdı
Bakan Ersoy'dan telif açıklaması: 3 milyar TL’yi aşarak rekor kırdı
Van'da ölümlü kazada karar: 16 yaşındaki sürücüye 6 yıl hapis
Van'da ölümlü kazada karar: 16 yaşındaki sürücüye 6 yıl hapis
İliç'teki faciada yakınlarını kaybedenler 'adalet' için yürüyecek
İliç'teki faciada yakınlarını kaybedenler 'adalet' için yürüyecek