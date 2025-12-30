Bitlis'te karda mahsur kalan sürücüye 'Örümcek Adam' yetişti

İzmir’den yola çıkarak Türkiye’nin dört bir yanını ‘Örümcek Adam’ kostümüyle gezen Ayaz Salih Koç’un 69’uncu durağı Bitlis oldu. Adilcevaz ilçesinde sokakları gezdiği sırada, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bir aracın patinaj çekerek ilerleyemediğini fark eden Koç, hemen harekete geçti. Çevredekilerle birlikte aracı iterek mahsur kaldığı yerden kurtaran "yerli Örümcek Adam", sürücünün güvenli bir şekilde yoluna devam etmesini sağladı. O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı.

"AMACIM YÜZLERDE TEBESSÜM OLUŞTURMAK"

Yaşanan olay sonrası açıklamalarda bulunan Ayaz Salih Koç, Türkiye genelinde yürüttüğü projenin temel amacının insanlara yardım etmek ve farkındalık yaratmak olduğunu belirtti. Koç, "Adilcevaz'da gezerken kar yağışı nedeniyle bir aracın kayarak ilerleyemediğini fark ettim. Ben de süper kahraman hissiyatımla araca yardım ettim. Türkiye genelinde insanları mutlu etmeye ve hayallerimi gerçekleştirmeye çalışıyorum. Bitlis benim gezdiğim 69'uncu il oldu" ifadelerini kullandı.

HEDEF TÜM TÜRKİYE’Yİ KARIŞ KARIŞ GEZMEK

Yolculuğuna ara vermeden devam edeceğini belirten Koç, Adilcevaz’daki temaslarının ardından Van’ın Erciş ilçesine geçeceğini duyurdu. Türkiye’nin 81 ilini de ziyaret etmeyi hedefleyen genç gezgin, gittiği her yerde çocuklara ve yardıma ihtiyacı olanlara umut olmayı sürdüreceğini vurguladı.