Örümcek adam hastaneye kaldırıldı: Kötü haberi babası verdi

"Örümcek Adam: Yepyeni Bir Gün" filminin çekimleri devam ederken, serinin hayranlarını üzen bir haber geldi. Filmin başrol oyuncusu Tom Holland, sette geçirdiği kaza sonucu hastaneye kaldırıldı.

Londra'daki Leavesden Film Stüdyoları'nda gerçekleşen çekimler sırasında dengesini kaybederek yere düşen 29 yaşındaki oyuncu, kafasını çarptı. Yapılan ilk incelemelerde Holland'ın hafif beyin sarsıntısı geçirdiği belirtildi.

SETLERDEN UZAK KALACAK

Holland'ın babası Dominic Holland, 21 Eylül Pazar günü katıldığı bir yardım gecesinde konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Oğlunun kazadan sonra iyi olduğunu ancak doktorların tavsiyesi üzerine bir süre setlerden uzak kalacağını belirtti. Bu açıklama, filmin çekim takviminin de etkilenebileceği ihtimalini gündeme getirdi.

Merakla beklenen ve 31 Temmuz 2026'da vizyona girmesi planlanan film, 150 milyon dolarlık bir bütçeye sahip. Holland'ın yanı sıra filmde, Zendaya, Jacob Batalon, Mark Ruffalo gibi önemli isimler de yer alıyor.