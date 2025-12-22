Emekli maaşını artırmanın formülünü açıkladı

Emekli maaşını artırmanın formülünü açıkladı
Yayınlanma:
Güncelleme:
Artan yaşam maliyetleri karşısında ek gelir arayışında olan emekliler için maaşı büyütmenin yolları açıklandı. Uzmanların paylaştığı yöntemler sayesinde, sabit gelirle geçinme zorunluluğu azalırken bütçede hissedilir bir rahatlama sağlamak mümkün hale geliyor.

Artan hayat pahalılığı karşısında maaşlarıyla ay sonunu getirmekte zorlanan milyonlarca emekli, son dönemde devreye alınan yeni destekler ve bankaların cazip kampanyaları sayesinde bütçelerini rahatlatacak ek gelir fırsatlarını yakından takip etmeye başladı.

BANKA PROMOSYONLARI VE MEVDUAT GETİRİLERİ ÖNE ÇIKIYOR

Uzman değerlendirmelerine göre, emeklilerin gelirini yükseltmenin en pratik ve kazançlı yolu bankaların sunduğu promosyonlar ile faiz getirisi sağlayan mevduat hesaplarından yararlanmak.

Maaşını kendi bünyesine taşıyan emeklilere cazip nakit promosyonlar sunan bankalar, aynı zamanda yüksek oranlı vadeli hesaplar sayesinde düzenli ek kazanç elde etme olanağı da sağlıyor.

Emeklinin sabrı tükendi, isyan ettiler: O günden beri uykularım gittiEmeklinin sabrı tükendi, isyan ettiler: O günden beri uykularım gitti

KAMU VE BELEDİYE DESTEKLERİ GELİRİ ARTIRIYOR

Buna ek olarak emekliler, kamu tarafından sunulan ek ödeme paketleri ile belediyelerin sağladığı sosyal desteklerden faydalanarak gelirlerini artırma imkanı buluyor; bu desteklerin bir araya gelmesiyle aylık maaş neredeyse iki katına çıkabiliyor.

Ekonomistler, emeklilerin bu fırsatlardan en verimli şekilde yararlanabilmesi için bankaların sunduğu seçenekleri detaylı biçimde karşılaştırmaları gerektiğine dikkat çekiyor. Ayrıca kısa vadeli faiz avantajı yerine uzun vadede istikrarlı getiriler sağlayan paketler tercih edilmeli.

Emeklilere uyarı geldi: 11 gün daha sıkın dişinizi paraya para ekleyinEmeklilere uyarı geldi: 11 gün daha sıkın dişinizi paraya para ekleyin

EMEKLİLER İÇİN GELİR ARTIRMANIN YOLLARI

Uzmanlar, gelirini artırmak isteyen emeklilerin bankaların promosyon kampanyalarını takip etmesi, faiz getirili hesapları incelemesi ve devlet desteklerinden yararlanmasının büyük önem taşıdığına dikkat çekiyor. Böylece, sabit gelirli emekliler için maaşın iki katına çıkması artık uzak bir ihtimal olmaktan çıkıyor.

eemekli.jpg

BANKA SEÇİMİNDE KARŞILAŞTIRMA ŞART

Finans danışmanları, emeklilerin bu fırsatları değerlendirirken tek bir bankaya bağlı kalmak yerine, farklı kurumların sunduğu teklifleri karşılaştırarak kendileri için en avantajlı seçeneği belirlemelerini öneriyor.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Emekli maaşını artırmanın formülünü açıkladı
Emekli maaşını artırmanın formülünü açıkladı
Sakın burada durup fotoğraf çekmeyin: 13 bin lira cezası var
Sakın burada durup fotoğraf çekmeyin: 13 bin lira cezası var
30 fabrikayı sattı, pişman olmadı: Murat Ülker sırrını açıkladı
Başvurular için süre doluyor! Son tarih açıklandı
Başvurular için süre doluyor! Son tarih açıklandı
33 milyon kişiyi ilgilendiriyor: 1 Ocak'tan sonra her şey değişecek
Sadettin Saran'ın test sonuçlarını canlı yayında açıkladı
1 ton hamsi ücretsiz dağıtıldı: Hücum ettiler
1 ton hamsi ücretsiz dağıtıldı: Hücum ettiler
Asgari ücrette yeni kulis: Tarih vererek ne kadar zam yapılacağını duyurdu
Ali Koç'tan Sadettin Saran açıklaması: Flaş Aziz Yıldırım detayı
Sadettin Saran haberi sonrası tehdit edildiğini açıkladı
Sadettin Saran haberi sonrası tehdit edildiğini açıkladı
Ekonomi
Dev yatırım bankasından çarpıcı rapor: Yatırımcının burada yüzü gülecek
Dev yatırım bankasından çarpıcı rapor: Yatırımcının burada yüzü gülecek
Herkesin gözü bu haberdeydi! Yeni yıl öncesi sigara ve alkole zam kapıda
Herkesin gözü bu haberdeydi! Yeni yıl öncesi sigara ve alkole zam kapıda
Kırtasiyelerde satılıyordu: Bakanlık yasakadı
Kırtasiyelerde satılıyordu: Bakanlık yasakadı