Emekli maaşını artırmanın formülünü açıkladı

Artan hayat pahalılığı karşısında maaşlarıyla ay sonunu getirmekte zorlanan milyonlarca emekli, son dönemde devreye alınan yeni destekler ve bankaların cazip kampanyaları sayesinde bütçelerini rahatlatacak ek gelir fırsatlarını yakından takip etmeye başladı.

BANKA PROMOSYONLARI VE MEVDUAT GETİRİLERİ ÖNE ÇIKIYOR

Uzman değerlendirmelerine göre, emeklilerin gelirini yükseltmenin en pratik ve kazançlı yolu bankaların sunduğu promosyonlar ile faiz getirisi sağlayan mevduat hesaplarından yararlanmak.

Maaşını kendi bünyesine taşıyan emeklilere cazip nakit promosyonlar sunan bankalar, aynı zamanda yüksek oranlı vadeli hesaplar sayesinde düzenli ek kazanç elde etme olanağı da sağlıyor.

KAMU VE BELEDİYE DESTEKLERİ GELİRİ ARTIRIYOR

Buna ek olarak emekliler, kamu tarafından sunulan ek ödeme paketleri ile belediyelerin sağladığı sosyal desteklerden faydalanarak gelirlerini artırma imkanı buluyor; bu desteklerin bir araya gelmesiyle aylık maaş neredeyse iki katına çıkabiliyor.

Ekonomistler, emeklilerin bu fırsatlardan en verimli şekilde yararlanabilmesi için bankaların sunduğu seçenekleri detaylı biçimde karşılaştırmaları gerektiğine dikkat çekiyor. Ayrıca kısa vadeli faiz avantajı yerine uzun vadede istikrarlı getiriler sağlayan paketler tercih edilmeli.

EMEKLİLER İÇİN GELİR ARTIRMANIN YOLLARI

Uzmanlar, gelirini artırmak isteyen emeklilerin bankaların promosyon kampanyalarını takip etmesi, faiz getirili hesapları incelemesi ve devlet desteklerinden yararlanmasının büyük önem taşıdığına dikkat çekiyor. Böylece, sabit gelirli emekliler için maaşın iki katına çıkması artık uzak bir ihtimal olmaktan çıkıyor.

BANKA SEÇİMİNDE KARŞILAŞTIRMA ŞART

Finans danışmanları, emeklilerin bu fırsatları değerlendirirken tek bir bankaya bağlı kalmak yerine, farklı kurumların sunduğu teklifleri karşılaştırarak kendileri için en avantajlı seçeneği belirlemelerini öneriyor.