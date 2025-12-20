Emeklilere uyarı geldi: 11 gün daha sıkın dişinizi paraya para ekleyin

Hayat pahalılığı altında ezilen emeklinin gözü kulağı banka promosyonlarında. Maaş zammı öncesi "imza atmalı mı, beklemeli mi?" sorusu gündemdeyken, SGK Uzmanı İsa Karakaş'tan kritik uyarı geldi.

SGK ile bankalar arasında 8 yıl önce başlayan "promosyon" dönemi, günümüzde emekliler için adeta bir can simidi oldu. Enflasyon karşısında alım gücü eriyen milyonlarca emekli, bankaların sunduğu "hoş geldin" paralarıyla nefes almaya çalışıyor. Türkiye Gazetesi yazarı İsa Karakaş, emeklilerin bu haktan en yüksek seviyede yararlanması için önemli noktalara işaret etti. En önemli uyarısı ise "Ocak 2026'yı bekleyin" oldu.

OCAK AYINDA KARTLAR YENİDEN DAĞITILIYOR

Bankalar, emekli maaşlarını kendi bünyelerinde tutmak için kıyasıya bir rekabet içinde. Ancak bu rekabetin tavan yaptığı dönemler var: Maaş zamlarının yapıldığı Ocak ve Temmuz ayları.

Karakaş, yüksek promosyon peşinde koşan emeklileri uyardı:

Bankalar yarışa girdi: Emekli promosyon tutarını arttıran arttırana

"Yüksek promosyon peşinde olan emeklilerin ocak ve temmuz aylarını beklemesi, hesap taşıma konusunda acele etmemesi büyük önem taşıyor... 2026/Ocak ayından itibaren emeklilere gelen maaş zamlarına paralel olarak bankaların tekrar promosyon yarışına girmeleri beklenmektedir."

SADECE NAKİT PARAYA BAKMAYIN!

Emeklilerin sadece hesaba yatacak nakit tutara odaklanmaması gerektiğini belirten uzmanlar, "görünmeyen kazançlara" dikkat çekiyor. Bankaların sunduğu düşük faizli kredi imkanları, hediye puanlar, bonuslar ve ücretsiz havale/EFT gibi avantajlar, toplam kazançta nakit promosyondan daha değerli olabilir.

PARA 3 GÜN İÇİNDE HESAPTA

Peki sistem nasıl işliyor?

Promosyon ödemeleri tek seferde ve peşin olarak yapılıyor.

İmzayı attıktan ve maaş bankaya yattıktan sonra para en geç 3 iş günü içinde hesabınıza geçiyor.

Hesaplamada nafaka ve icra kesintileri düşülüyor, diğer kesintiler dikkate alınmıyor.

Yetim aylığı alanlar da yaş sınırı olmaksızın bu haktan faydalanabiliyor.

KREDİ BORCU OLANIN ELİ KOLU BAĞLI MI?

Banka değiştirmek isteyenlerin önündeki en büyük bariyer ise mevcut borçlar. Eğer emekli maaşı teminat gösterilerek çekilmiş bir kredi veya kredili mevduat hesabı (KMH) borcu varsa, bu borç bitmeden banka değişikliği yapılamıyor.

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren 'seyyanen zam' davasında kritik viraj! İşte masadaki '400 bin TL'lik' hesap

Ancak Karakaş, kredi kartı borcunun bu duruma engel olmadığını belirttti. Kredi kartı borcu olsa bile maaş başka bankaya taşınabiliyor.

CAYMA HAKKI VAR: PARAYI İADE EDEN GİDEBİLİR

Karakaş, şu uyarıda bulundu:

"Daha yüksek teklif veren bir banka bulduğunuzda, mevcut bankanızdaki 3 yıllık taahhüt süresinin dolmasını beklemenize gerek yok. Aldığınız promosyonun, 'kalan süresine denk gelen kısmını' iade ederek sözleşmeyi feshedebilir ve maaşınızı taşıyabilirsiniz. Bu işlem şubeye gitmeden e-Devlet üzerinden de yapılabiliyor."